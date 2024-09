Michel Barnier: un défenseur de l’autonomie sahraouie à Matignon

La nomination de Michel Barnier comme Premier ministre par Emmanuel Macron marque un tournant dans la politique française envers l’Afrique noire et le Maghreb. Son approche sur l’immigration et sa position sur le Sahara Occidental pourraient redéfinir les relations africaines.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé aujourd’hui la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Cette décision, qui surprend de nombreux observateurs en France comme à l’international, pourrait avoir des implications importantes pour les relations entre la France et les pays du Maghreb, notamment le Maroc et l’Algérie.

Une position ferme sur le Sahara Occidental

Concernant le dossier sensible du Sahara Occidental, Michel Barnier s’est toujours montré favorable à une solution politique négociée, conforme aux résolutions des Nations Unies. Sa position en faveur d’un référendum d’autodétermination pour le peuple sahraoui s’inscrit dans la continuité de la position traditionnelle de l’Union européenne.

Cette posture s’oppose nettement à celle adoptée récemment par Emmanuel Macron, qui s’était engagé de manière précipitée en faveur de la souveraineté marocaine sur ce territoire. La nomination de Barnier pourrait donc signaler un retour à une position plus équilibrée de la France sur cette question, potentiellement plus en phase avec les attentes de certains pays du Maghreb, notamment l’Algérie.

En effet, Michel Banier a toujours eu une approche engagée dans les relations entre Paris et Alger. Ainsi, alors qu’il était Ministre des Affaires étrangères, il avait été un des premiers hommes politiques à avoir le courage de se prononcer sur la responsabilité française lors du massacre de Sétif. Dans une interview à El Watan le 8 mai 2005, il avait aussi déclaré « Il est essentiel pour construire un avenir commun que nous arrivions à examiner ensemble le passé afin d’en surmonter les pages les plus douloureuses pour nos deux peuples. Cela suppose d’encourager la recherche des historiens, de part et d’autre, qui doivent travailler ensemble, sereinement, sur ce passé mutuel »

Une approche équilibrée sur l’immigration et le développement africain

En 50 années de politique, Michel Barnier s’est distingué par sa vision pragmatique et humaniste des enjeux africains. En matière d’immigration, il a toujours plaidé pour une approche équilibrée, combinant contrôle des frontières et programmes de développement dans les pays d’origine. Il a notamment défendu l’idée d’un « Plan Marshall » pour l’Afrique, visant à créer des opportunités économiques et à lutter contre les causes profondes de la migration.

Barnier a constamment souligné l’importance de la coopération avec les pays africains dans la gestion des flux migratoires, prônant des partenariats basés sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Cette position pourrait se traduire par une politique migratoire plus nuancée et collaborative avec les pays du Maghreb.

Michel Barnier, un parcours politique riche, axé sur l’Europe et l’international

Michel Barnier apporte à Matignon une expérience politique considérable. Ancien Commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers, il s’est illustré comme négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit. Son expérience ministérielle en France, notamment aux Affaires étrangères et à l’Agriculture, renforce sa stature d’homme d’État capable de gérer des dossiers complexes à l’échelle internationale.

Si elle est acceptée par les parlementaires français, la nomination de Michel Barnier à Matignon pourrait donc marquer un tournant dans la politique française envers l’Afrique et le Maghreb.