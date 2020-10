Meurtre : qui a assassiné l’actrice ivoirienne Aldina Sasso de la série « Ma grande Famille » ?

Une triste nouvelle est tombée, il y a quelques heures. Beaucoup n’en reviennent pas encore. L’actrice ivoirienne Aldina Sasso a été retrouvée morte, à son domicile, à Cocody. Alors que les conditions entourant sa mort n’ont pas encore été élucidées, les premières investigations laissent penser qu’il s’agirait d’un meurtre. Ce soupçon suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté cinématographique ivoirienne. Qu’est-il arrivé à Aldina Sasso ?

Un meurtre commis de sang-froid ?

L’annonce de la mort d’Aldina Sasso a fait l’effet d’une boule de neige, plongeant la communauté des cinéphiles ivoiriens dans un état de profonde tristesse. Des larmes et de l’encre, il en coule beaucoup depuis avant-hier soir. Tout le monde en parle dans la presse et sur les médias sociaux. Jeune et belle, elle n’avait que 37 ans quand elle fut cruellement arrachée à l’affection de ses proches. Le corps sans vie de Dali Philo Mené Sasso a été retrouvé, samedi 10 octobre 2020, vers 20 heures.

Selon les informations recueillies, l’interprète de la revenante dans la série Ma Grande famille était injoignable depuis la soirée du vendredi 9 octobre. Il faut dire que ce n’est pas dans ses habitudes de disparaitre sans donner de nouvelle. Ses proches très inquiets de n’avoir eu aucun signe d’elle se sont rendus à son domicile pour forcer la porte de son appartement.

Ce fut à ce moment qu’ils découvrirent la scène effroyable et macabre. La victime qui habitait un studio au premier étage d’un immeuble avait été vue, gisante au milieu des draps, les mains ligotées. Les premières enquêtes ont révélé qu’elle aurait été étouffée. Elle avait un morceau de tissu au visage et dans la bouche.

Une enquête est diligentée sur l’affaire

L’enquête se poursuit et jusque-là, une question plane sur toutes les lèvres : qui a osé commettre un acte aussi macabre ? Et pour quels motifs ? Autant d’interrogations qui sont demeurent à ce jour sans réponses. Les proches de la victime sont inconsolables et les hommes de loi mettent tout en œuvre pour faire la lumière sur cette sale affaire afin de punir le ou les auteurs de ce meurtre. Pour l’instant, le principal suspect dans l’affaire est son amant. Ce dernier est actuellement placé en garde à vue.

Arrachée trop tôt à sa famille et à ses fans, Aldina Sasso était une actrice pleine de talent. Si elle était connue pour son rôle dans la série Ma grande famille, son apparition dans le téléfilm ivoirien Les coups de la vie a également fait grandir sa renommée. Comme elle, plusieurs actrices ivoiriennes avaient perdu la vie dans des conditions mystérieuses. Le cinéma ivoirien serait-il en danger ?