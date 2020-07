Mauritanie : un garçon tué par la canicule à Waddan

Les habitants de la ville de Waddan ont appris hier samedi la mort de Mahmoudi Ould Mouloud Ould Alaya. La cause du décès est due à la chaleur extrême que connaît la région, comme l’ont confirmé des sources spéciales sur le terrain pour les médias.

Les premières informations avaient rapporté la nouvelle, attribuant la cause du décès à la chute de son chameau. Ce que des sources ont réfuté.

En effet, les sources ont indiqué que le défunt était décédé, hier samedi vers 3 heures de l’après-midi, et les autorités compétentes avaient été informées. C’est alors qu’une équipe de sécurité et des équipes de santé étaient arrivées pour inspecter le corps et tenter d’établir les causes du drame. La canicule serait pointée du doigt comme étant la cause du décès.

Waddan et ses environs sont connus pour une forte vague de chaleur et une augmentation stupéfiante de la température, en conjonction avec d’autres situations, notamment des sécheresses dues à la rareté des pluies, en plus de la pandémie de Covid-19, qui a frappé tous les aspects du pays.