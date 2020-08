Mauritanie : 12 tonnes de poissons pour aider le peuple libanais

Pour soutenir le peuple libanais en détresse après une double explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020, la Mauritanie vient d’envoyer 12 tonnes de poissons, qui ont quitté, ce lundi matin, l’aéroport international de Nouakchott Oum Tounsi en direction de la République du Liban, selon l’agence de presse mauritanienne (AMI).

Le Consul honoraire du Liban en Mauritanie, Salamé Houssein, a déclaré, au nom du peuple libanais, ses remerciements à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République mauritanienne et son gouvernement, pour cette précieuse aide, qui témoigne de la profondeur de la coopération entre les deux pays et les deux peuples frères.

Deux avions ont ainsi transporté ce matin, les 12 tonnes de poissons, offertes en guise d’aide au peuple libanais, par la Mauritanie. Une délégation, dirigée par le directeur du monde arabe à la Direction générale de la coopération bilatérale, au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur et par le directeur général adjoint du protocole, supervisera la livraison de ces aides dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Pour rappel cette double explosion causée par des tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans l’un des hangars de la zone portuaire, a provoqué des dégâts humains et matériels considérables à travers la ville de Beyrouth et parmi les navires mouillant au port.

Selon un bilan provisoire, elles auraient fait au moins 171 morts et plus de 6 000 blessés, dont plus de 120 dans un état critique. En revanche, une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards de dollars.