Master KG montre sa superbe collection de voitures de luxe

Si l’année 2020 a été assez difficile pour le monde, en raison de la pandémie du Covid-19, elle a complètement changé la vie de l’artiste sud-africain Master KG à travers sa chanson à succès, Jerusalema. L’enfant de Limpopo dispose désormais d’une superbe collection de voitures de luxe, qui impressionne les internautes.

Master KG s’est récemment tourné vers les réseaux sociaux pour montrer ses superbes voitures. La collection comprend une Porsche, une Ferrari et une Mercedes Benz. Les internautes étaient admiratifs devant la collection de véhicules super chers du hitmaker de Jerusalema. La valeur totale de tous les véhicules serait estimée à près de 10 millions de rands (plus de 369 millions FCFA).

Partageant le message en ligne, Master KG l’a légendé : « Jeune roi !!! Wanitwa Mos !! ». Les utilisateurs de Twitter ont inondé sa section de commentaires d’éloges, tandis que certains ont été assez secoués par l’affichage coûteux. « Restez concentré jeune homme, ne soyez pas confus par la célébrité, utilisez votre argent à bon escient… Félicitations à vos propres réalisations », a tweeté Musa. « Vos bébés sont mignons », a écrit la reine Cindy Mahlangu.

Master KG, doit sa célébrité et sa richesse à sa chanson à succès Jerusalema, produite avec sa compatriote Nomcebo Zikode, sortie en octobre 2019 et qui est devenue un véritable hymne mondial, au plus fort de la pandémie du Covid-19. Un remix mettant en vedette le chanteur et rappeur nigérian Burna Boy est sorti le 19 juin 2020, propulsant la chanson dans les hit-parades américains du Billboard.

Il a, depuis, atteint la première place des classements en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Suisse, tout en atteignant le top 10 de plusieurs autres pays européens. Un deuxième remix, mettant en vedette le chanteur vénézuélien Micro TDH et la chanteuse colombienne Greeicy Rendón, est sorti le 17 septembre 2020.

Plusieurs stars mondiales ont été vues sur les réseaux sociaux en train de danser sous le rythme sensationnel de la chanson Jerusalema, à l’image du footballeur Portugais Cristiano Ronaldo ou encore de la chanteuse américaine Janet Jackson. D’ailleurs Jerusalema a remporté le prix de chanson internationale de l’année au NRJ Music Awards, le disque d’or en Espagne (PME) et au Portugal (AFP). Mais, également deux disques platines en Italie (FIMI), un en France (SNEP) et Belgique (BEA).