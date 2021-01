Master KG invité de l’acteur américain Vin Diesel

Le musicien sud-africain Master KG a atteint la renommée internationale après la sortie de sa chanson à succès Jerusalema, qui a donné un véritable envol à sa carrière, malgré la pandémie de Covid-19. lLe natif du Limpopo a été l’invité de marque du célèbre acteur, réalisateur, chanteur et producteur de cinéma américain, Mark Sinclair Vincent, dit « Vin Diesel », mercredi soir.

Le succès de Master KG est envié par beaucoup et il vit son rêve le plus fou à l’étranger lors de sa tournée mondiale. Le musicien sud-africain s’est rendu sur son Instagram pour échanger avec ses fans, leur montrant comment il a pu passer des moments à discuter avec l’acteur américain de renommée mondiale Vin Diesel, avec qui il a partagé un dîner.

Le musicien a partagé un moment sympathique autour d’une table avec Diesel et sa petite amie Paloma Jiménez, chez eux, à Santiago en République dominicaine. Dans une vidéo qu’il a partagée sur Instagram, on peut le voir assis à une table avec la famille. Il a remercié Vin Diesel de l’avoir invité à les divertir avec sa musique apaisante. « Un grand merci à Vin Diesel et à la famille de m’avoir invité ici chez eux pour les divertir avec ma musique. J’apprends beaucoup d’eux, c’est aussi si merveilleux de voir le soutien…», a-t-il écrit.

De nombreuses célébrités internationales ont dansé l’année dernière sous le rythme saisissant de la musique de Master KG, qui a été viral partout à travers le monde au moment du verrouillage. La star portugaise de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, s’est déhanché sous la vibration de Jerusalema, tout comme la chanteuse américaine Janet Jackson.

Avec Jerusalema, Master KG a également remporté de nombreuses récompenses en 2020. Il a décroché 4 prix aux African Musik Magazine Awards (AFRIMMA) 2020, prouvant qu’il est une force avec laquelle il faut compter. Les prix ont été reçus de façon virtuelle et le musicien a obtenu les prix dans les catégories suivantes : Artiste de l’année, Chanson de l’année, Meilleure collaboration et Meilleur prix du Sud.

Par ailleurs, Master KG a récemment révélé que le clip vidéo de sa chanson en tête des charts Jerusalema avait recueilli plus de 300 millions de vues sur YouTube.