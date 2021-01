Master KG au Nigeria, rencontre avec Burna Boy ?

L’artiste sud-africain et hitmaker de la chanson à succès Jerusalema, Master KG, vient d’indiquer qu’il est au Nigeria, certainement pour des raisons professionnelles.Va-il en profiter pour rencontrer son homologue nigérian Burna Boy ?



Malgré la pandémie du Covid-19, l’artiste sud-africain Master KG, est très sollicité. Le hitmaker de la chanson à succès Jerusalema vient de partager une vidéo de lui-même sortant d’une voiture et indiquant qu’il est au Nigeria. S’adressant à ses réseaux sociaux, la star a fait savoir qu’il était dans ce pays anglophone de l’Afrique de l’ouest, pour des raisons professionnelles.

Ses fans et certaines célébrités nigérianes se sont rendus dans la section des commentaires pour lui souhaiter un accueil chaleureux. D’après son poste sur les réseaux sociaux, il se trouverait présentement à Lagos, la capitale économique du Nigeria, une ville de plus de 14 millions d’habitants. « Saluez nos frères et sœurs de là-bas, dites-leur que nous les aimons », a tweeté un internaute sud-africain, répondant au nom d’Edgard. « Bienvenue frère, nous vous aimons », a écrit un frère nigérian Delynote.

Master KG a eu peu de collaborations avec des célébrités nigérianes, plus particulièrement le remix Jerusalema qu’il a fait avec Burna Boy. Eh bien, il semble qu’il a choisi un bon endroit pour son séjour à Lagos et beaucoup sont impatients de voir ce que programme Master KG venir faire la fête ensemble. Surtout après une année 2020 qui a privé le monde se ses mouvements. Master KG a écrit : « Ici à Lagos Jerusalema #Bode Thomas a atterri! ».

La star, dont la chanson a fait danser le monde au milieu de la pandémie de Covid-19, est l’une des célébrités d’Afrique du Sud qui a continué à gagner de l’argent malgré la pandémie. Tweeps s’est rendu dans la section des commentaires de Master KG pour partager ses réflexions sur son voyage. Au Nigeria, Master KG pourrait rencontrer Burna Boy avec ui il a fait un featuring sur Jerusalema.