Maroc : voici une chose qui ne va pas plaire au roi Mohammed VI

Alors que le roi du Maroc, Mohammed VI, fait des pieds et des mains pour mettre les habitants du royaume à l’abri, voilà qu’un évènement aux allures de scandale se produit dans son pays. Ce qui ne va pas du tout lui plaire. De quoi s ‘agit-il ?

L’information a été donnée par le journal marocain Bladi. Le journal fait état d’un mariage qui a été scellé en pleine pandémie de Covid-19. Ce n’est pas le mariage en tant que tel qui pose problème, c’est surtout les conditions dans lesquelles cette union sacrée a été scellée.

Le journal indique en effet que le « mariage a été clandestinement célébré sans respect des mesures de prévention édictées par les autorités marocaines s’agissant de la maladie à Coronavirus. Le mariage a été immortalisé grâce à une vidéo qui a fait l’objet d’une publication sur Instagram, suscitant l’indignation totale.

Dans cette vidéo, raconte le journal, apparaît un couple qui « convole en justes noces en présence de plusieurs invités ». Un événement des grands jours, où « les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires en vue de freiner la propagation du Coronavirus dans le royaume ont été foulées aux pieds ».

Mieux, les invités scandaient « Allez Corona, Allez Corona… », comme pour narguer les autorités marocaines, au moment où le Maroc continue d’enregistrer de forts taux de contamination au Covid-19. Une publication qui ne sera point du goût de Mohammed VI qui, s’il est saisi, ne manquera pas de sévir, surtout qu’il a fait tout ce qui est humainement possible pour contrer la maladie, visiblement, en vain.

En vain, du fait, en effet, de l’indiscipline notoire de certains, qui n’hésitent pas enfreindre les mesures mises en place par les autorités pour stopper la propagation de la maladie. C’est d’ailleurs le non-respect des mesures qui a poussé les ministères de l’Intérieur et de la Santé à interdire les déplacements de et vers huit villes : Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech.

Le Maroc, qui a enregistré un pic record de 826 nouveaux cas de Coronavirus, durant les dernières 24 heures, compte 21 387 personnes testées positives au Covid-19 pour 17 066 rémissions et 327 emportées par le virus qui poursuit sa dangereuse progression au royaume chérifien.