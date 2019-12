Maroc : une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux permet l’arrestation d’un agresseur !

Un homme pris en flagrant délit a été appréhendé par la police marocaine et cela grâce à une large diffusion de la scène d’agression se déroulant à Casablanca. La vidéo montrant l’homme en train de harceler et de frapper la voiture de la jeune femme qui aura mené à sa perte. Mais qui est donc la victime ?

Une « make-up artist » communément appelée maquilleuse. Il s’agit de Firdaous Yousfi, une jeune femme suivie par des milliers de personnes sur Instagram ; réseau social par le biais duquel elle a diffusé la vidéo montrant deux individus à bord d’un véhicule, tentant de lui faire obstruction. Les deux hommes étaient visiblement très intéressés par la jeune femme qui était seule à bord de son véhicule, dans l’ouest du Maroc.

Cette dernière s’étant réfugiée dans son automobile ; l’un des assaillants se mit à manifester son agacement en cognant l’avant de son véhicule. Et comme si cela ne suffisait pas, les deux individus l’auraient suivie et ne l’aurait pas lâchée jusqu’à ce qu’elle arrive devant un commissariat.

Comme on pouvait s’y attendre, la justice a agi. En effet, l’un des agresseurs a été appréhendé, mercredi, pour « agression verbale et physique, conjuguée au harcèlement sexuel », a déclaré la police marocaine ou DGSN. La victime elle, n’en reste pas moins sous le choc, elle qui a déclaré : « J’ai été atteinte dans ma dignité ». Et au passage, elle avait porté plainte pour que ce « genre d’acte ne se répète plus ».

La presse locale quant à elle n’a point hésité à s’emparer de cette affaire et la diffuser. Car les femmes au Maroc sont constamment la cible d’agressions, de harcèlements. Et une étude officielle marocaine, parue en 2015, démontre que c’est particulièrement dans les lieux publics que les femmes sont le plus victimes d’insultes, de remarques désobligeantes ou de violences.