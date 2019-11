Maroc : une jeune fille de 15 ans kidnappée, tatouée et abusée

Au Maroc, une jeune fille âgée de quinze ans a été kidnappée, violée et tatouée par un homme qui s’est fondu dans la nature. L’auteur des faits est activement recherché.

La jeune fille habitant Ksar El Kébir était retenue contre sa volonté depuis bon nombre de semaines, et lorsque son kidnappeur a appris que des recherches étaient menées pour tenter de retrouver la fille, il a relâché sa victime et s’est évaporé dans la nature.

Mohamed Taib Bouchiba, coordinateur régional de l’association « Touche pas à mon enfant », a déclaré que le suspect a non seulement kidnappé la fille mais aurait aussi abusé d’elle. Mis à part le fait qu’il l’a mise enceinte, le kidnappeur aurait « tatoué son prénom sur l’une de ses mains, en plus de la contraindre à prendre des pilules narcotiques », a rapporté Yabiladi.

Suite à une plainte déposée par les parents de la fille, le suspect, probablement pris de panique, a libéré la jeune fille qu’il retenait. D’après Alyaoum 24, les parents auraient apporté d’autres précisions sur leur fille. Il se trouve en effet que cette dernière n’allait plus à l’école depuis maintenant deux ans ; et serait en contact avec son kidnappeur depuis un an avant qu’il ne « l’entraîne dans une maison et la retienne pendant plus d’un mois ».

Pour le moment, l’homme court toujours et est activement recherché par les autorités. Quant à la victime, elle souffre d’une « grave crise psychique » ; « elle parle très peu et est tout le temps distraite », selon le coordinateur régional de l’association « Touche pas à mon enfant ».