Maroc : sœur de Mohammed VI, Lalla Meryem peut-elle remplacer Lalla Salma ?

Des manœuvres seraient-elles actuellement en cours au Maroc, plus précisément au palais royal de Mohammed VI, pour voir comment remplacer Lalla Salma par Lalla Meryem ?

Lalla Meryem est-elle en mesure de remplacer celle qui fut la Première dame, Lalla Salma notamment ? Cette question taraude les esprits au Maroc et dans la diaspora, d’autant qu’elle est agitée depuis un moment. Des actions seraient posées au palais royal dans ce sens, surtout après cette très longue absence de Lalla Salma de la vie du royaume.

Depuis plus d’un an, la princesse Lalla Salma est absente de toutes les sorties officielles du roi Mohammed VI. Ce dernier est souvent accompagné de son fils, par ailleurs son futur successeur, Moulay El Hassan, lors de ses différentes sorties, au royaume, comme à l’international. Et lorsqu’il s’agit de recevoir des invités du roi Mohammed VI au palais de Rabat, Lalla Meryem semble jouer à merveille sa partition.

A l’ombre durant l’ère Salma, Lalla Meryem est très souvent au devant de la scène, ces derniers temps. Les 6 et 7 novembre, c’est en effet elle qui accueillait Ivanka Trump à Rabat pour faire la promotion de la Women’s Global Development and Prosperity Initiative. De même, Lalla Meryem avait été chargée par le souverain de s’occuper des hôtes de marque du royaume, Meghan Markle et le Prince Harry de Granbde-Bretagne, au mois de mars dernier.

Idem pour le séjour du couple royal d’Espagne, Don Felipe VI et Dona Letizia, venus en février dernier au Maroc, et dont le séjour avait été pris en charge par la sœur de Mohammed VI, la princesse Lalla Meryem, qui joue exactement les rôles que jouait Lalla Salma au palais royal, à la belle époque. Reste à savoir si Lalla Meryem est en mesure de remplacer Lalla Salma.