Maroc : Mohammed VI va-t-il extrader Macky Sall vers le Sénégal ?

Les députés sénégalais ont amendé un projet de loi portant sur l’extradition avec le Maroc, dans l’objectif de le ratifier. Ce texte, qui fait couler beaucoup d’encre, pourrait jouer un rôle dans le cadre d’éventuelles poursuites judiciaires contre l’ancien Président Macky Sall, qui réside désormais au Maroc depuis son départ du pouvoir. Un projet qui suscite des interrogations sur ses réelles intentions et sur son impact potentiel dans l’ère post-présidentielle sénégalaise.

Un projet de loi qui interroge

Les députés sénégalais viennent de poser un acte fort : l’amendement du projet de loi d’extradition avec le Maroc. Il s’agit d’un acte législatif important, bien que ce texte ait été signé depuis décembre 2004, sans avoir été ratifié jusqu’à présent. Une ratification qui pourrait permettre au gouvernement sénégalais de solliciter l’extradition d’individus présents au Maroc, y compris l’ancien Président Macky Sall. Cette possibilité intervient alors que le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko a annoncé que l’ex-Président « ferait face à la justice » sénégalaise.

Mais faut-il y voir une véritable volonté politique de poursuivre Macky Sall ? Selon des membres du gouvernement sénégalais, il ne faut pas y prêter trop d’attention, affirmant qu’il n’y a « rien à voir ». Certains observateurs de la société civile y voient plutôt un « bluff politique ». Ils soulignent la complexité d’extrader un ancien chef d’État, dont le statut diplomatique pourrait rendre l’opération particulièrement difficile. Un ancien Président bénéficie, en effet, de protections juridiques et diplomatiques spécifiques qui compliquent la mise en œuvre d’une extradition.

Les détails de la convention

Le projet de loi en question concerne principalement la mise en place d’un mécanisme d’extradition entre les deux pays, permettant aux détenus sénégalais en situation d’incarcération au Maroc de purger leurs peines dans leur pays d’origine, et vice-versa. Actuellement, 299 Sénégalais sont emprisonnés au Maroc pour divers délits, tels que l’immigration clandestine, le trafic de drogues ou encore l’association de malfaiteurs. Parmi ces détenus, 38 auraient déjà formulé une demande d’extradition pour être transférés au Sénégal.

Lire aussi : Le gouvernement du Sénégal annonce des poursuites judiciaires contre l’ancien Président Macky Sall

L’accord d’extradition entre le Sénégal et le Maroc, signé en 1967, a été mis en place pour faciliter les échanges de prisonniers entre les deux nations. Toutefois, le texte amendé apporte des ajustements en matière d’assistance judiciaire et de transfert des personnes condamnées, élargissant ainsi les possibilités d’action pour les autorités sénégalaises. Une question se pose donc : le gouvernement sénégalais pourrait-il utiliser cette nouvelle législation pour poursuivre Macky Sall et demander son extradition s’il venait à être jugé coupable dans le cadre d’affaires politiques ou autres ?

La résidence de Macky Sall au Maroc

Depuis son départ du pouvoir le 2 avril dernier, après avoir cédé la Présidence à Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall vit à Marrakech, où il mène de nouvelles activités, notamment en tant qu’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4 P). Selon des sources proches de l’ancien Président, sa mission en tant qu’envoyé spécial implique une certaine réserve et un éloignement des affaires politiques sénégalaises. Son installation au Maroc semble d’ailleurs le soumettre à une règle de non-intervention dans la politique interne du Sénégal.

Cependant, sa présence dans un pays étranger et ses engagements internationaux n’ont pas empêché les spéculations sur son avenir politique et judiciaire. Une source proche de la presse sénégalaise a souligné que toute implication de Macky Sall dans la vie politique sénégalaise, même depuis l’étranger, pourrait nuire aux relations entre le Sénégal et le Maroc, et entraîner des tensions diplomatiques entre les deux nations.