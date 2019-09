Maroc : Mohammed VI, Lalla Salma et… Mediapart

Mediapart, qui a tenté de jeter le discrédit sur des sites dont il pointe le traitement des informations concernant la vie au palais royal du Maroc, plus précisément du roi Mohammed VI et Lalla Salma, est attendu sur un tout autre élément. Lequel ?

Il se passe quelque chose au Maroc et la presse étrangère en parle. En 2018, Lalla Salma est annoncée en vacances en Italie, seule avec sa fille Lalla Khadija. En 2019, la presse grecque annonce Lalla Salma, encore seule, cette fois avec son fils Moulay El Hassan. Ailleurs dans le Golfe, un scénario similaire, d’une reine, qui a pris la fuite avec ses deux enfants, laissant son mari d’Emir derrière elle. Pourquoi ne pas creuser et voir s’il y a corrélation entre les deux évènements, au Maroc et dans le Golfe ?

Il se passe quelque chose au Maroc et tout le monde le sait. Le roi Mohammed VI et la princesse Lalla Salma ne mènent plus la même vie. Les journalistes qui se respectent l’ont compris et tentent de savoir, en leur qualité de personnes publiques et surtout dirigeants d’un pays aussi important que le Maroc, ce qui se passe entre Mohammed VI et Lalla Salma, et même au palais royal. Surtout en l’absence d’informations fiables, pour ne pas dire officielles. Que s’est-il passé pour que Mohammed VI décide de plus célébrer son anniversaire ? Non, c’est une question banale. Que s’et-il passé au palais de Mohammed VI pour que sa vie avec Lalla Salma change ?

Mediapart, qui se dit professionnel, a beaucoup à faire. Beaucoup plus que de tenter de jouer à … l’avocat du diable et vouloir jeter le discrédit sur des journaux qui font leur boulot. La priorité de Mediapart, qui se dit professionnel, devrait plutôt aller dans le sens de tout faire pour étancher la soif de vérité des Marocaines et des Marocains qui veulent savoir si réellement c’est pour l' »homosexualité » du roi que Lalla Salma a quitté Mohammed VI ou si ce sont les « sœurs » du souverain qui ont « contraint » la princesse Bennani à « disparaître ».

En clair, Mediapart, qui se dit professionnel est attendu pour faire un travail plus… professionnel que les sites qu’il pointe du doigt et mettre la lumière sur ce qui se passe au palais et qui intéresse les Marocaines, les Marocains et le monde entier.

