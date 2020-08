Maroc : Mohammed VI en vacances avec Moulay Hassan sans Lalla Salma, et Lalla Khadija ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est annoncé à Al Hoceima où il devrait passer des vacances. « Le prince héritier Moulay Hassan serait arrivé en premier à la résidence royale de la plage Bouskour, où les autres membres de la famille royale devraient le rejoindre pour y passer une partie des vacances d’été », a indiqué Bladi, qui reprend Aljarida24, .

La presse avait ajouté que plusieurs voitures de luxe, appartenant au Palais royal, ont déjà été aperçues sur place. Des vacances entre Mohammed VI et moulay Hasan, mais sans Lalla Salma. Quid de la princesse Lalla Khadija, sœur de Moulay Hassan ? Née le 28 février 2007 à Rabat, la dernière apparition de Lalla Khadija remonte au vendredi 13 décembre 2019, alors qu’elle présidait la cérémonie d’inauguration de la pépinière du parc zoologique national de Rabat.

Lalla Khadija, précisait Maghreb Online, avait visité les différents espaces de la pépinière construite sur une superficie de 1700 mètres carrés. Cette nouvelle pépinière, qui a comme entre autres objectifs de faire découvrir la diversité biologique du continent africain, abrite plus de 50 animaux, dont 46 espèces de reptiles, serpents, crocodiles et tortues.

Avant cette date, Lalla Khadija n’était plus vue en public, depuis le voyage des Etats-Unis. C’était durant l’été 2019, alors que la princesse Lalla Salma effectuait une réapparition, à New York, en compagnie de ses deux enfants, Lalla Khadija et Moulay El Hassan. Avant cette date, la fille du roi Mohammed VI a été vue à l’aéroport, pour accueillir, le couple royal espagnol, Don Felipe et Dona Letizia. c’était le 13 février 2019.

Quant à la princesse Lalla Salma, cela fait en effet plus de trois ans qu’elle a disparu. Du moins aucune nouvelle officielle d’elle, encore moins officieuse. Celle qui fut la Première dame du royaume, depuis l’annonce de son divorce avec le roi Mohammed VI par la presse espagnole, reprise par différents médias, n’a pas fait d’apparition en public. Sa mort a été annoncée, mais rien de concret, à ce jour.