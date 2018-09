Maroc : Mohammed VI arme sa police de fusils d’assaut M4

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a doté ses policiers de fusils d’assaut américains M4. Une commande qui a été conclue avec la société américaine Colt’s Manufacturing Co. C’est un contrat de fourniture d’un lot de fusils d’assaut M4 américains qui vient d’être conclu entre le Maroc et la société américaine Colt’s Manufacturing Co. L’annonce a été faite par le Département d’Etat américain, dans un communiqué publié jeudi dernier. Les sites marocains indiquent que ces armes seront également fournies au Sénégal, à la Tunisie au Pakistan et à la Jordanie.

Un montant total de 57,7 millions de dollars a été débloqué par le royaume pour la fourniture de 10 000 fusils M4 et M4A1, fabriqués à West Hartford dans le Connecticut, aux Etats-Unis.

S’agissant des caractéristiques, le Colt M4 est une variante plus courte et plus légère du fusil d’assaut M16A2. Il s’agit d’une carabine à gaz à impact direct et dispose d’un canon de 370 mm.