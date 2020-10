Maroc : le Coronavirus hors de contrôle à Casablanca

Le Coronavirus continue d’étendre ses tentacules, de façon dangereuse, au Maroc, principalement dans la ville de Casablanca où la maladie semble hors de contrôle.

En une seule journée, la région de Casablanca a enregistré, à elle seule, 1809 contaminations au nouveau Coronavirus. Dans le détail, 1535 contaminations au Covid-19 ont été recensées à Casablanca, 83 à Nouaceur, 64 à Mohammedia, 61 à Settat, 52 à Berrechid et El Jadida, 33 à Médiouna, 24 à Benslimane et 5 à Sidi Bennour.

Même en termes de nombre de mort par jour, la ville de Casablanca bat le record. En effet, relève Bladi, la capitale économique prend également la tête pour le nombre de décès avec 21, 4 à Settat, 3 à Mohammedia, 1 à Médiouna et un autre à Benslimane. Des chiffres à donner le frisson.

Au jour du samedi 17 octobre, le Maroc compte 170 911 cas confirmés de contamination au nouveau Coronavirus, 2 878 décès liés à la maladie, 141 381 guérisons après traitement. Par ailleurs, 26 652 malades sont en cours de traitement dans les centres de soin, dont 523 dans un état grave.

Outre Casablanca qui demeure la ville la plus touchée par le Coronavirus, la seconde région à avoir enregistré le plus lourd bilan au cours de ces dernière 24 heures est Rabat-Salé-Kenitra, avec un total de 475 cas enregistrés ainsi répartis : 160 à Salé, 116 à Skhirate-Témara, 89 à Rabat, 83 à Kénitra, 17 à Sidi Kacem et 10 à Khémissat.