Maroc : lancement officiel de la campagne de vaccination, ce samedi

Le Maroc procèdera au lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Coronavirus, ce samedi 23 janvier 2021. Le démarrage national sur toute l’étendue du royaume devra débuter dimanche ou lundi.



Le gouvernement indien a autorisé les exportations commerciales de vaccins Covid-19, les premiers envois de 2 millions de doses devant être expédiés, ce vendredi, au Maroc, d’après des sources médiatiques et aéroportuaires indiennes, à l’aéroport de Mumbai. Le Dreamliner de la RAM serait en route vers Casablanca.

La livraison devait s’effectuer à l’aéroport de Mumbai, l’aéroport international le plus proche de Pune, la ville de fabrication du vaccin Covishield AstraZeneca. Environ 2 millions de vaccins permettent de vacciner 1 million de personnes. Une quantité suffisante à ce stade pour démarrer la campagne, à condition que de nouvelles livraisons prennent assez vite la suite. Selon des médias indiens, l’Inde va livrer au Maroc et au Brésil 22 millions de doses.

Selon des sources marocaines de la santé, le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aura lieu ce samedi 23 janvier 2021. Le démarrage national commencera dimanche ou lundi. Le déploiement du vaccin dans les régions concernées se fera immédiatement après l’arrivage. Le plan marocain de vaccination s’étale sur 3 mois. Ce schéma pourrait subir de légères modifications du fait que la deuxième dose du vaccin AstraZeneca doit être délivrée 28 jours après la première, et non pas 21 jours comme pour le vaccin chinois.

Le Maroc a commandé au total 66 millions de doses, dont 40 millions auprès de Sinopharm. Le royaume espère recevoir les premières livraisons de Sinopharm vers la fin du mois de janvier. Le royaume chérifien a mobilisé près de 25 000 personnes pour la réussite de cette campagne exceptionnelle. La population cible (plus de 18 ans) est d’environ 25 millions de personnes, dont 60% à 80% devront être vaccinées ; 6 375 équipes, 3 047 stations fixes et plus de 10 000 points mobiles de vaccination sont prévus.

Le schéma marocain de vaccination cible les personnes prioritaires d’une manière conforme aux recommandations de l’OMS. Le personnel de la santé (127 000) et le personnel stratégique passeront en premier (373 000: FAR, Intérieur, sécurité, ministère des Finances…). Les personnes âgées de plus de 45 ans passeront ensuite : 9 734 000 personnes. Le personnel mobilisé est appelé à réaliser entre 568 000 et 973 000 actes vaccinaux par jour.