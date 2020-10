Maroc : Lalla Salma manque beaucoup à… Mohammed VI

L’absence prolongée de la princesse Lalla Salma, « portée disparue » depuis fin 2018, se fait beaucoup ressentir au royaume chérifien, notamment à Marrakech, plus précisément au niveau du Centre d’Oncologie et d’Hématologie relevant du CHU Mohammed VI

La princesse Lalla Salma manque aux Marocaines ; à en croire les dernières informations la concernant. Selon H24, « dans un communiqué incendiaire, les professionnels de la Santé à Marrakech dénoncent la situation alarmante au niveau du Centre d’Oncologie et d’Hématologie relevant du CHU Mohammed VI ».

Dans ce communiqué, informe le journal, « le bureau régional de la Fédération nationale de la santé (FNS), révèle « la situation de chaos» au sein du Centre d’Oncologie et d’Hématologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, marquée par le manque de médicaments et de sang ».

Le bureau régional, toujours selon le média, dénonce l’indisponibilité de nombreux médicaments utilisés dans le traitement du cancer, ce qui peut entraîner l’arrêt du protocole de traitement pour les patients.

« En l’absence de mécanismes de contrôle de la qualité des services de santé, de gestion des médicaments, d’organisation du travail », le bureau de la FNS dit préparer un « rapport détaillé sur l’état de santé et les carences de l’hôpital d’oncologie et d’hématologie, qui sera soumis aux autorités compétentes et à la Fondation Lalla Salma ».

A propos de cette dernière, son absence est sans nul doute à l’origine de la situation difficile que traverse le centre de traitement du cancer. Car, si c’est juste pour trouver des médicaments et des poches de sang, Lalla Salma, qui a eu l’ingénieuse idée de la création de cet outil de santé, n’allait éprouver aucune peine.

Sauf que les Marocaines, notamment celles qui doivent se faire traiter au centre d’oncologie, n’ont aucune information sur la princesse, qui, certainement manque beaucoup aux patientes et même au personnel du CHU Mohammed VI, qui ne savent plus à quel saint se vouer.