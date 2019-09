Maroc, Lalla Salma disparaît : oui, mais quel genre de disparition ?

Au Maroc, aucune trace de la mère du prince héritier, Lalla Salma qui a certes disparu depuis un bon moment. Mais quel genre de disparition ?

Même si elle est annoncée ça-et-là, tantôt en Grèce, tantôt en Italie, ou encore dans un restaurant chic au Maroc, Lalla Salma n’est pas apparue en public depuis plus d’un an. Une disparition qui inquiète au royaume et à l’international. Mais visiblement pas au palais de Mohammed VI où tout semble normal. La question de savoir « où est Lalla Salma » se pose avec acuité.

La princesse Lalla Salma du Maroc est au centre de toutes les attentions, notamment avec sa mystérieuse disparition. Disparition, en ce sens que celle qui est encore considérée comme l’épouse du roi Mohammed VI n’apparaît plus en public. Pourtant, elle est souvent annoncée dans certains endroits, au royaume ou ailleurs, sans que la presse qui donne des informations dans ce sens en apporte des preuves. Suffisant pour que certains évoquent le nom de « fantôme » parlant de la mère de Moulay El Hassan.

Dans un passé récent, Lalla Salma avait pourtant été annoncée morte, tuée par sa belle-sœur Lalla Hasnaa. Des informations non confirmées, encore mois démenties par le palais royal. Certains journaux se sont même posé la question de savoir si, pour avoir contrarié le roi Mohammed VI, Lalla Salma n’est-t-elle pas tombée en disgrâce et enfermée dans un des palais du royaume ? Rien n’est moins sûr.

Tout ce que tout le monde sait est que Lalla Salma a disparu. Mais quel genre de disparition ? Une question qui demeure, à ce jour, entière.