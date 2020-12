La chanteuse marocaine Asmaa Lamnawar a annoncé son adhésion au Raja de Casablanca, son club de cœur. Elle devient la première artiste à entreprendre ce pas. Elle a annoncé, samedi, en compagnie de son frère et agent.

Accoutumée aux tribunes du complexe Mohammed V de Casablanca, la chanteuse Asmaa Lamnawar a récemment acheté de nombreux billets virtuels pour le match contre Chabab Mohammedia (1-0), samedi soir, dans le cadre de la 5ème journée de la Botola Pro marocaine. Asmaa Lamnawar, qui souhaite aider le club à sortir de la crise financière, devient la première artiste marocaine à adhérer au Raja.

« Pour la première fois de ma vie, j’ai rejoint le Raja Athletic Club. Cela fait longtemps que je voulais m’y impliquer, et j’aurais préféré publier des cartes d’abonnement pour moi et pour certains amoureux. A chaque fois que l’occasion se présente, nous assistons, mon frère et moi, à leurs matches qui se jouent au Stade Mohammed V, pour encourager l’équipe », a écrit le frère de l’artiste sur son compte Facebook.

« Cette fois, l’initiative est venue d’amis qui sont impliqués dans le club pour promouvoir l’institution associée, ainsi que pour soutenir financièrement l’équipe, par le devoir de rejoindre le club. Cette saison, plus que les précédentes, il m’est possible d’assister à l’assemblée générale ou de voter. Bien sûr, ma sœur, l’artiste Rajaouï, Asma Lamnawar, m’a demandé pourquoi il n’y avait pas d’adhérente dans le club Raja, même si l’équipe appartient à tous les Rajaouï, une raison pour créer des branches pour le football féminin, comme tous les clubs nationaux », a-t-il ajouté.

Après 5 journée de championnat, le Raja occupe la tête avec 13 points, devant son éternel rival de Casablanca, à savoir le Wydad (2ème, 12 pts) et la Renaissance Sportive de Berkane (3ème, 10 pts). En match aller du 2ème tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, les Verts ont ramené un point précieux de leur déplacement à Dakar, au Sénégal, face à Teungueth FC (0-0), mardi dernier.