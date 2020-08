Maroc : l’Emir du Qatar au chevet du roi Mohammed VI

L’Emir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a volé au secours du roi du Maroc, Mohammed VI. En quoi faisant et dans quel but ?

Le Maroc traverse une période de plus en plus difficile avec notamment la propagation de la maladie à Coronavirus qui prend des proportions inquiétantes. Alors que le roi Mohammed VI avait pris les dispositions nécessaires pour contrer l’avancée de l’épidémie au royaume et freiner sa progression, voilà que de nouvelles contaminations voient le jour. Au point de déclencher des vagues d’inquiétude.

Une inquiétude qui a même amené certains citoyens de ce pays d’Afrique du Nord à se demander si un nouveau confinement n’est pas envisageable par les autorités marocaines. Même si ces dernières ont écarté toute idée de reconfinement, l’angoisse commence à se généraliser au Maroc où, durant les dernières 24 heures, 1 021 cas de Coronavirus ont été enregistrés, contre 16 décès pour un total de 28 500 personnes infectées au Covid-19.

Et c’est dans ce contexte que l’Etat du Qatar a fait un don de 250 mille dollars au Fonds spécial Covid-19, mis en place par le roi Mohammed VI. Selon les journaux marocains, les fonds, à l’initiative du « Qatar Charity », une organisation non gouvernementale d’aide au développement et à l’aide humanitaire, ont été remis par l’ambassade du Qatar à Rabat.

Ils viennent donc en renfort à l’initiative du roi Mohammed VI, lancée au mois de mars dernier pour la gestion de la pandémie. Les recettes du Fonds spécial Covid-19 sont chiffrées à 33 milliards de dirhams, dont 10 milliards provenant du Budget général de l’Etat. Il y a eu 1,5 milliard de l’Association des régions du Maroc et 21,5 milliards de dirhams sous forme de dons de la part des entreprises privées et publiques ainsi que des apports de citoyens.