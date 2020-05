Maroc, Ex-épouse de Mohammed VI : Lalla Salma, un confinement forcé prolongé ?

Alors que la maladie à Coronavirus gagne du terrain au Maroc où plus de 6 000 personnes ont été détectées positives au Covid-19, le sort de Lalla Salma inquiète à plus d’un titre, d’autant que la princesse avait été supposée « enfermée dans un des palais du roi Mohammed VI ».

Où peut bien se trouver la princesse Lalla Salma du Maroc ? La question se justifie en ces temps de Coronavirus, alors que certaines mesures particulières sont observées, notamment le confinement. Le Maroc du roi Mohammed VI n’ayant pas fait exception à cette mesure d’isolement visant à freiner ou au moins ralentir le processus de propagation du Coronavirus. Et il se peut qu’il y ait des chances que Lalla Salma soient de ceux ou de celles dont le confinement a été prononcé bien avant même cette pandémie qui avoisine les 200 morts au royaume.

En effet, mars 2019, après plusieurs mois sans nouvelles de la princesse Lalla Salma, The Times, un journal américain, s’interrogeait sur la disparition de l’ex-Première dame du Maroc. Révélant que les journaux marocains s’étaient tenus à l’écart de cette question liée à la disparition de la mère du prince Moulay El Hassan, The Times insistait que la question qui taraude les esprits au Maroc est de savoir qu’est devenue Lalla Salma ? Le journal s’était alors posé des questions.

« Se cache-t-elle en Amérique ? Ou a-t-elle été enfermée dans l’un des palais royaux après avoir contrarié le roi Mohammed VI ? ». C’est le débat qu’avait alors soulevé le journal américain, sans qu’aucun media du royaume n’ose se prononcer sur le sujet. Aujourd’hui, plus d’un an que cette question de « séquestration » a été soulevée par The Times, toujours aucune nouvelle de celle qui fut la Première dame du Maroc.

En ces temps de forte pandémie avec la maladie à Coronavirus qui poursuit sa dangereuse progression, impossible, pour les Marocaines et les Marocains, de ne pas se demander « où peut bien se trouver Lalla Salma ? »

Au Maroc où, à ce jour, mardi 12 mai 2020, 6 380 cas ont été détectés positifs, dont 2 930 rémissions (personnes guéries) pour 188 décès, les mesures restrictives sont maintenues, notamment l’état d’urgence sanitaire, le port obligatoire de masque.

