Maroc, Covid-19 : tourisme à l’arrêt, le pays se prépare à une grave crise économique

Avec l’épidémie du nouveau Coronavirus, le transport aérien s’est arrêté impactant particulièrement les pays dont les recettes provenaient pour une part importante du tourisme. En % de ses revenus, le Maroc, comme le Kenya en Afrique, sera un des pays les plus touchés, avec un effet négatif en chaîne sur tous les secteurs de son économie. premier touché, le secteur du transport aérien avec la compagnie nationale, Royal Air Maroc qui se sépare d’une vingtaine d’avions et annonce un plan de licenciements massif.

Les effets de la pandémie de Covid-19 sur l’économie mondiale vont se faire sentir de façon de plus en plus importante dans les semaines et mois à venir. Mais les premiers secteurs impactés brutalement dès l’apparition sont les transports et le tourisme. Le développement de l’épidémie sur les différents continents a entrainé l’interruption des voyages internationaux avec immédiatement un impact colossal sur l’industrie du tourisme. Or, pour de nombreux pays, le secteur du tourisme est une source importante d’emplois, de recettes et de devises. Une étude de l’ONU estime entre 1 200 à 3 300 milliards de dollars les coûts directs et indirects de la fermeture pour 65 pays. Dans certaines régions, le chômage pourrait augmenter de plus de 20% et certains secteurs pourraient presque disparaître si la durée de l’arrêt du tourisme atteignait un an. En outre, le document propose des recommandations politiques aux gouvernements pour éviter les pires effets et faciliter la reprise.

Avec l’effondrement du secteur touristique, c’est tout un pan de l’économie marocaine qui sera touchée puisque, outre les hôtels, restaurants et lieux de villégiature, les effets se feront sentir aussi sur les employés des ports et aéroports, sur de nombreux commerces, la production agricole locale etc. Et au final, sur l’ensemble de l’économie du pays.

Lire le rapport de l’ONU sur l’impact du Covid-19 sur le tourisme

Premier touché, le secteur du transport est en grande difficulté au niveau mondial et tous les pays ont fortement soutenu leurs compagnies nationales pour éviter des faillites. Au Maroc, la RAM, Royal Air Maroc, compagnie qui était considérée, avec Ethiopian Airline, comme la référence en Afrique, se voit dans l’obligation de faire un plan d’économie massif.

La compagnie aérienne marocaine a présenté son plan de sortie de crise avec des licenciements et une réduction de la flotte au programme. Hier, le jeudi 2 juillet, le Comité d’entreprise de la Royal Air Maroc a annoncé que 858 emplois directs devraient être supprimés, touchant toutes les catégories de personnel : pilotes, hôtesses, stewards comme le personnel au sol.

En parallèle, la compagnie marocaine va se séparer d’une partie de sa flotte, une vingtaine d’avions pourraient être abandonnés afin de s’adapter à la réduction des vols qu’engendre à moyen terme l’épidémie de Covid-19.