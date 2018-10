Maroc, Cinéma : Loubna Abidar de « Much Loved », d’actrice à réalisatrice

La Marocaine Loubna Abidar, connue pour son rôle dans le film « Much Loved », a annoncé sur sa page Facebook qu’elle travaillait sur son premier film.

Loubna Abidar passe d’actrice à réalisatrice. Celle qui est connue pour son rôle dans le film « Much Loved », a posté une photo du scénario expliquant que le tournage de son film approche. Sur la photo publié sur sa page sur Facebook, Loubna Abidar y montre la première page du scénario du film « Eve ». « C’est ce qui m’a éloigné de vous (…). Vous ne vous êtes pas débarrassés de moi (…). Le tournage approche et je ressens beaucoup de pression », a mentionné l’actrice originaire de Marrakech.

A noter que que l’idée du film vient de Loubna Abidar, le scénario et les dialogues ont été écrits par l’actrice et le scénariste Laurent Hébert.

Rappelons que dans un post Facebook publié le 19 juillet dernier, l’actrice de « Much Loved » avait annoncé être gravement malade. Elle avait par la suite révélé que les Marocains ont été nombreux à exprimer leur soutien à son encontre. Loubna Abidar n’avait pas hésité à les remercier à travers un nouveau post Facebook, rappelant que sa famille, ses amis et son pays l’ont abandonnée au moment de la polémique engendrée par « Much Loved », mais que de nombreux artistes et fans du monde entier l’ont soutenue.

La première actrice marocaine nominée aux Césars 2016 avait témoigné : « Cette fois-ci , dans la maladie, les Marocains m’ont soutenue et ne m’ont pas abandonnée ».