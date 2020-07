Maroc : Baccalauréat spécial pour des élèves atteints de Covid-19

Alors que la session ordinaire 2020 de l’examen de baccalauréat est censée débuter ce vendredi, des cas d’élèves atteints de Coronavirus ont été détectés au Maroc. Dans ce contexte sanitaire, le ministère marocain de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris des dispositions spéciales.

D’après Alyaoum 24, les sources du ministère ont révélé que 15 élèves étaient atteints du Coronavirus et pris en charge au sein d’hôpitaux de campagne et centre de soins où des salles spéciales seront aménagées pour les contenir. Dans les faits, il s’agirait de 11 élèves testés positifs au Coronavirus et actuellement pris en charge dans l’hôpital de campagne de Benslimane.

Trois autres élèves étaient sous traitement à l’hôpital de campagne de Ben Guérir, deux d’entre eux ont été déclarés guéris, cette semaine, donc l’un d’eux reste toujours sous traitement. Le quinzième élève est lui, placé en quarantaine dans l’hôpital de campagne de Sidi Yahya El Gharb, bâti pour accueillir les cas détectés dans le foyer industriel de Lalla Mimouna.

Toutes les dispositions nécessaires seront prises assure et rassure le ministère de l’Éducation nationale, qui a déclaré qu’en marge de ces élèves déclarés positifs d’autres cas ont aussi été détectés parmi les Marocains récemment rapatriés au Royaume. Il s’agirait d’un candidat à Agadir et de quatre autres à Marrakech.

Deux d’entre eux auraient opté pour un report de l’examen et espérer passer celui de la cession de rattrapage ; le reste fera la session normale dans un centre spécialement aménagé dans l’hôtel où ils sont confinés.