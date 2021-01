Maroc : arrestation du directeur de l’hôtel Sofitel, ce que l’on sait

Le directeur de l’hôtel Sofitel Maroc et le gérant de sa boîte de nuit ont été interpellés pour avoir enfreint des règles mises en place par les autorités royales. De quoi s’agit-il?



Alors que le royaume du Maroc met tout en œuvre pour freiner la progression de la pandémie du Coronavirus et ses nombreux ravages, notamment à travers un ensemble de mesures dont la fermeture des espaces de divertissement et de fête, le directeur de l’hôtel Sofitel et le gérant de sa boîte de nuit ont tout de même tenu une petite fête à l’occasion du nouvel An.

Pour entamer cette nouvelle année en trombes, le directeur de l’hôtel et le gérant de sa boîte de nuit ont accueilli entre autres des clients locaux et étrangers, pour un total d’environ 70 personnes. C’est ainsi qu’ils ont été arrêtés tous les deux pour ne pas s’en être tenus au respect du couvre-feu nocturne, allant de 21 h à 06 heures du matin.

Et d’après Alyaoum 24, le gérant de la boîte de nuit aurait été arrêté lors d’une descente de la police sur les lieux, aux alentours de 23 heures, dans la nuit du jeudi au vendredi. Quant au directeur de l’hôtel, il sera lui aussi arrêté mais le lendemain dans la matinée. Devant la barre du tribunal de première instance de Marrakech, les deux individus ont bénéficié d’une remise en liberté après avoir réglé leur caution.

Ce genre d’opération n’est pas nouveau dans le royaume. En effet, de nombreuses descentes ont été effectuées par les autorités locales dans les bars et restaurants pour veiller au respect de la distanciation physique sur place et des horaires de fermeture prévus. Et pour les bars qui n’ont pas appliqué ces règles, ils se sont vus retirer leur licence d’alcool.