Marathon de Barcelone 2026 : Fotyen Tesfay frôle le record du monde

L’athlétisme mondial a tremblé ce dimanche 15 mars lors du Zurich Marathon de Barcelone. Pour sa première apparition sur la distance mythique du 42,195 km, l’Éthiopienne Fotyen Tesfay a réalisé une performance stratosphérique en s’imposant en 2 h 10′ 53 ».

Ce chrono exceptionnel la place désormais au deuxième rang de l’histoire du marathon féminin, juste derrière le record du monde de la Kényane Ruth Chepngetich (2 h 09′ 56 » à Chicago en 2024). Toutefois, dans les coulisses de l’athlétisme, la performance de Tesfay ravive le débat sur la véritable hiérarchie mondiale, le record de Chepngetich restant marqué par sa suspension de trois ans pour dopage (hydrochlorothiazide) annoncée en octobre dernier.

Un passage au semi-marathon sur des bases de record du monde

Partie avec une détermination farouche, la coureuse de 28 ans a dynamité la course dès les premiers kilomètres. En passant au semi-marathon en 1 h 05′ 01 », Tesfay était virtuellement en avance sur les bases du record du monde.

Maintenant une cadence infernale jusqu’au 30e kilomètre (atteint en 1 h 32′ 00 »), l’Éthiopienne a finalement été freinée par les éléments. Le vent s’est levé sur le littoral barcelonais dans le dernier quart de l’épreuve, l’obligeant à ralentir légèrement. Malgré cette résistance météorologique, sa domination est restée totale.

Une victoire écrasante et un record du parcours pulvérisé

L’écart avec ses concurrentes témoigne de l’ampleur de l’exploit :

Fotyen Tesfay (ETH) : 2 h 10′ 53 »

Joan Jepkosgei Kiplimo (KEN) : 2 h 18′ 42 » (à près de 8 minutes)

Zeineba Yimer (ETH) : 2 h 18′ 49 »

Tesfay a littéralement effacé l’ancien record du parcours (2 h 19′ 33 ») détenu par Sharon Chelimo, tout en s’emparant du nouveau record national éthiopien.

De la piste aux sommets du bitume : la confirmation Tesfay

Cette transition fulgurante vers le marathon n’est pas une surprise totale pour les observateurs. Septième sur 10 000 m aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Tesfay avait déjà marqué les esprits en 2025 en remportant le semi-marathon de Berlin en 63′ 35 », le troisième meilleur temps de l’histoire.

À l’arrivée, l’athlète a partagé son émotion entre fierté et frustration : « Mon plan était d’attaquer le record du monde, mais il y avait beaucoup de vent et je n’ai pas pu pousser dans la dernière partie. Mais l’énergie du public m’a portée jusqu’à la ligne, merci Barcelone ! »

Résultats messieurs : Victoire de l’Ouganda

Chez les hommes, la course a été plus serrée. L’Ougandais Abel Chelangat a décroché la victoire en 2 h 04′ 57 », devançant de peu les Kényans Patrick Mosin (2 h 05′ 01 ») et Jonathan Korir (2 h 05′ 29 »).

Cette édition 2026 restera historique par sa densité et son affluence, avec 32 000 coureurs ayant pris le départ, confirmant que le Marathon de Barcelone joue désormais dans la cour des plus grands rendez-vous mondiaux.