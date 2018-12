Les éditions de l’université Fédérale de São Carlos (EdUFSCar) a lancé le 22 septembre le livre Malunga Thereza Santos – a história de vida de uma guerreira (Malunga Thereza Santos, histoire de la vie d’une guerrière) dont l’auteure est Thereza Santos elle même.

Le livre présente les aspects de l’histoire de sa vie: enfance; construction de sa conscience noire; participation aux mouvements estudiantins et politiques brésiliens; exil dans des pays africains; participation aux luttes de libération de pays africains; militantisme pour la communauté noire au Brésil, en Guinée Bissau, en Angola; vie politique; discriminations subies; et théâtre et carnaval comme instruments de lutte. Autant d’expériences de vie qui l’ont transformé en guerrière noire.

Thereza Santos est une femme noire née à Rio de Janeiro dans la fin des années 1930. Elle travaille dans le monde du carnaval, est publicitaire, actrice, auteure, directrice de théâtre et professeure.

Cette œuvre présente l’histoire de la vie d’une femme noire lié à l’histoire du Brésil, de racisme, de persécution politique, de lutte, de militantisme et d’espoir dans la construction de la société brésilienne.

L’EdUFSCar, en collaboration avec le Cercle des Études Afrobrésiliennes de l’Université (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) inaugure avec ce livre la Collection Afrique et Diaspora ( Coleção África e Diáspora) qui cherche à aborder des thématiques générées par les expériences et les pensées des personnes de race noire dans divers contextes socio-économiques, abordées sous diverses perspectives théoriques et méthodologiques.

Cet éditeur prétend par les œuvres publiées toucher la communauté académique, des membres du Mouvement Noir, des personnes intéressées à connaitre et à approfondir les connaissances sur la multiplicité des expériences de vie, des savoirs, de la spiritualité, des technologies, des contenus de vie produits tout au long de l’histoire de l’humanité sur le continent africain et sur les différents territoires de la diaspora.

La collection regroupera les travaux qui se concentrent sur les données et les informations relatives à la population noire, les relations ethniques et raciales et les connaissances générées, tant au sein des différentes cultures africaines de la période précoloniale à nos jours o, que dans la re-création du monde africain dans la diaspora.

Marcus Bennett – ACS/FCP/MinC

Traduit du Portugais par Guy Everard Mbarga