Mali : un accident fait 36 victimes, dont 19 morts et 7 blessés graves

Les routes sont de plus en plus meurtrières au Mali. Si certains accusent le défaut d’entretien des routes, d’autres évoquent l’imprudence des usagers. Un accident sans précédent s’est produit ce mardi matin sur la RN26, faisant 36 victimes, dont 19 morts, selon la Direction Régionale Protection Civile de Koulikoro, dans la 2ème région du Mali.

Malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures préventives, en cette veille de Tabaski, pour réduire considérablement les risques d’accident, les routes continuent de faire de nombreuses victimes, ces derniers temps. Un nouvel accident de la circulation s’est produit ce mardi, aux environs de 7 heures du matin, sur la RN26. Entre Kangaba et Bancoumana, un camion Ben est entré en collision avec un mini-bus, selon la Direction Régionale Protection Civile de Koulikoro.

Cet accident d’une rare violence aurait fait de nombreuses victimes, à quelques jours de la fête de l’Aïd el-Kébir communément appelé Tabaski, dont la plupart espérait aller célébrer en famille, comme d’habitude. Le bilan fait état de 36 victimes, dont 19 morts, 7 blessés graves et 10 blessés légers, indique la DRPC, après constat d’usage.

Toutes les victimes de cet accident singulier, ont été évacuées d’urgence à Bamako et plus précisément à l’hôpital Gabriel Touré, pour leur prise en charge médicale. La vie de certains blessés, seraient déjà hors du danger, tandis que d’autres cas demeurent encore très critiques. Mais, les blouses blanches veillent au grain et tentent de rassurer les patients.

Pour rappel, il y a quelques jours, un autre accident s’est produit sur cette même route de Koulikoro, entre un camion et un minicar. En revanche, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée, mais plusieurs blessés, dont l’apprenti du mini-car.