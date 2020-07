Mali : restitution et bilan de l’opération « Coup de poing 1 »

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) continuent la lutte contre le terrorisme dans le septentrion malien. Le commandement de la région militaire a organisé, jeudi, une conférence de presse au camp Cheick Sidi Bekaye de Tombouctou. L’objectif de cette formation était d’informer le public du bilan de l’opération « Coup de poing 1 » qui a eu lieu du 22 juin au 1er juillet 2020 à l’intérieur de la cité des 333 Saints.

Cette rencontre a réuni les officiers de toutes les corporations, le gouverneur de la ville, le maire de la commune, les notabilités, les personnes ressources et la presse. Le représentant du commandant de zone, le lieutenant-colonel Bekaye Samaké, commandant du 52ème régiment mixte et chef d’état-major par intérim a dressé le bilan de l’opération. Il était à l’occasion accompagné du commandant du centre des opérations, le commandant Issa Djibril Ouattara.

Plus de 213 véhicules ont été contrôlés dont un saisi, 10 personnes interpelées, une dizaine d’armes et douze motos saisies avec une quantité importante de chanvre indien. Des réseaux des voleurs de motos, des trafiquants et de criminels ont été aussi démantelés.

Les axes d’entrée et sortie de la ville de Tombouctou non autorisés, ont été contrôlés. L’assistance qui a souhaité la pérennisation de telles opérations à l’intérieur de la Cité des 333 Saints, comme à l’extérieur, repart satisfaite avec une certitude, la population va dormir tranquille pendant un bon moment.