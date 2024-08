Mali : Moussa Mara laisse tomber ses avantages d’ancien Premier ministre

Au Mali, Moussa Mara a décidé de renoncer aux avantages financiers que lui confère son statut d’ancien Premier ministre. L’homme veut ainsi contribuer à l’orientation des ressources de son pays « vers des destinations plus utiles ».

L’ancien Premier ministre d’IBK, Moussa Mara, ne veut plus continuer à jouir des avantages liés à son statut d’ancien chef du gouvernement. Dans une récente lettre adressée à l’actuel Premier ministre, Choguel Maïga, il a clairement exprimé sa décision de renoncer avec effet immédiat à ses avantages financiers. Qu’il s’agisse de ses émoluments mensuels de 700 000 F CFA, de la prise en charge des factures d’électricité et d’eau de sa résidence ou encore celle de sa ligne téléphonique mobile, l’ancien Premier ministre renonce à tout.

Une volonté de soulager les finances publiques

La décision de Moussa Mara procède de sa volonté « de soulager les finances publiques en contribuant à l’orientation des maigres ressources du Mali vers des destinations plus utiles, notamment les populations éprouvées par la crise sécuritaire et les inondations ». Et la lettre indique que son auteur se tient à la disposition de la Primature pour les modalités pratiques du transfert de paiement des factures concernées.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien Premier ministre renonce aux avantages pécuniaires à lui conférés par sa position politique. Élus députés de la commune IV à l’issue des législatives de 2020, Moussa Mara et son colistier du parti Yelema, Assane Sidibé, avaient renoncé à leurs indemnités parlementaires s’élevant à 3 millions de francs CFA par mois pour rediriger cette somme vers des projets de jeunes et de femmes sélectionnés en toute transparence. Avant d’être élu député, Moussa Mara a passé neuf mois (avril 2014- janvier 2015) à la Primature où il avait pris la succession de Oumar Tatam Ly alors démissionnaire. Nommé à 39 ans, Moussa Mara est devenu le plus jeune Premier ministre de l’histoire du Mali.