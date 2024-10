Mali : les nouveaux généraux de la junte prennent leurs attributs, ce lundi

Depuis le mercredi 16 octobre 2024, le colonel Assimi Goïta et d’autres ténors du régime de transition au Mali ont sensiblement monté en grade. De colonels, ils sont tous passés généraux, qui de division, qui de corps d’armée, et le niveau le plus élevé, celui de général d’armée, pour le chef de la junte lui-même. Les nouveaux promus doivent recevoir leurs nouveaux attributs, ce lundi.

Depuis mercredi, le colonel Assimi Goïta et cinq de ses proches, figures incontournables du régime de transition ont sensiblement monté en grade, enjambant plusieurs étapes. Entré au conseil des ministres, ce 16 octobre 2024, en tant que colonel, Assimi Goïta en ressort avec le titre de général d’armée. Les barrettes qui garnissaient ses épaulettes devront céder la place à cinq étoiles, insigne distinctif des généraux d’armée. Le tombeur d’IBK devient ainsi le plus haut gradé de l’armée malienne. Comme lui et dans une moindre mesure, les colonels Sadio Camara, ministre de la Défense, Malick Diaw, président du Conseil national de transition (CNT), tenant lieu d’organe législatif, Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation, et Modibo Koné, chef du renseignement, troquent leurs barrettes contre les quatre étoiles distinguant les généraux de corps d’armée. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, devient, lui, général de division.

Assimi Goïta tient fermement à son nouveau grade

Ces officiers promus au grade de général « à titre exceptionnel » doivent recevoir leurs nouveaux attributs, ce lundi. Une cérémonie officielle que présidera Assimi Goïta est prévue à cet effet. Le chef de la Transition recevra ses attributs des mains du Grand chancelier des ordres nationaux, et remettra à son tour à ses collaborateurs promus leurs attributs respectifs. Mais, les services de la Présidence malienne n’auront pas attendu cette cérémonie avant de demander l’usage du nouveau titre pour désigner désormais le colonel Assimi Goïta.

Ainsi, dans une lettre en date du 18 octobre adressée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République à son homologue des Affaires étrangères, il est demandé à ce dernier de prendre les dispositions utiles en vue de l’utilisation correcte de l’appellation officielle du chef de l’État dans les relations diplomatiques. Selon cette lettre, cette appellation devra désormais comporter les éléments essentiels suivants : son excellence, le général d’armée Assimi Goïta, Président de la transition, chef de l’État de la République du Mali.