Mali : les jeunes prennent le pouvoir avec le hashtag #MaTransition

Suite au coup d’état du 18 août dernier, les jeunes maliens ont décidé de prendre leur destin en main. C’est ainsi que le hashtag #MaTransition lancé par les blogueurs a connu une hausse de popularité. La jeunesse compte bien se faire entendre quant à l’avenir du pays.

Propulsé par Doniblog, la « Communauté des blogueurs du Mali », #MaTransition est au top des tendances sur les réseaux sociaux au Mali. Le hashtag est utilisé par la jeune génération malienne qui s’exprime quant à l’actualité du Mali, mais surtout son avenir après le récent coup d’Etat qu’a connu le pays. Comme l’explique plus en détails à Jeune Afrique Abdoulaye Guindo, qui joue le rôle de coordinateur de la plateforme Benbere « #MaTransition a un sens très fort puisqu’il s’adresse à toute la jeune génération. Il permet à chaque Malien, où qu’il soit et quelle que soit sa condition, de s’exprimer sur l’avenir : le Mali de demain ».

Quel avenir pour le Mali ?

Les jeunes ne veulent plus se laisser faire comme cela a été le cas par le passé au Mali. Aïssata Hawoye Maiga, sympathisante de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) confie : « Aujourd’hui, les jeunes qui s’expriment sur les réseaux sociaux ont un sentiment de frustration, ils se sentent exclus des débats. Avec #MaTransition, ils veulent être entendus et représentés au sein des institutions maliennes. Pour eux, il est temps qu’un changement de génération s’opère au sein de la classe politique ».

La Toile est très active depuis le coup d’Etat et de nombreux internautes réclament que s’opère une véritable reforme de tout le dispositif administratif et institutionnel. Avec #MaTransition, ce sont tous les maux qui minent le développement du Mali qui sont mis en lumière. Pour l’heure, aucun nom ne filtre encore quant au leader qui pourra conduire le pays vers de meilleurs lendemains.