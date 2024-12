Mali : Le JNIM revendique l’enlèvement du Khalife Amadou Tall

Une nouvelle fois, le nord-ouest du Mali devient le théâtre d’un acte qui secoue la région et au-delà. Des hommes armés ont enlevé Amadou Hady Tall, khalife général de la confrérie musulmane de la Tijaniyya, le 16 décembre 2024.

Quelques jours plus tard, le groupe jihadiste JNIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué cet acte, ajoutant ainsi une dimension politique et stratégique au kidnapping.

Une figure religieuse ciblée

Depuis des années, Amadou Hady Tall incarne une figure respectée de l’islam modéré en Afrique de l’Ouest. Il prône constamment la paix et la non-violence. Sa confrérie, solidement implantée dans la région, joue par conséquent un rôle majeur dans le tissu social et religieux malien. Toutefois, selon le JNIM, son rapprochement avec l’État malien et son rejet des idéologies jihadistes expliquent pourquoi il est devenu une cible directe.

Les circonstances de l’enlèvement

Le jeudi 16 décembre, alors qu’il revenait d’une ziara dans un village voisin de Diabidiala, des hommes lourdement armés ont intercepté le convoi du khalife. Ces assaillants n’ont pas hésité à ouvrir le feu et blessé ainsi légèrement le chef religieux au pied. Après avoir relâché les passagers, ils ont immédiatement emmené Amadou Hady Tall vers une destination inconnue.

Une revendication inquiétante

Par la suite, le samedi 28 décembre, le JNIM a diffusé un audio sur les réseaux sociaux pour revendiquer le rapt. Dans cet enregistrement, le groupe dénonce avec virulence le déploiement des forces russes de Wagner au Mali et accuse les autorités maliennes de collusion avec des acteurs étrangers. En conséquence, il exige qu’Amadou Hady Tall rompe ses liens avec Bamako avant d’envisager sa libération.

Un enjeu géopolitique et religieux

Ainsi, ce rapt dépasse largement le simple acte criminel. Il s’inscrit plutôt dans une dynamique complexe où s’entrelacent des rivalités religieuses, des résistances locales aux jihadistes et des tensions politiques croissantes entre l’État malien et les groupes armés. De plus, le rôle de Wagner, vivement critiqué par les djihadistes, contribue à exacerber ces tensions.

Une communauté en émoi

Sans surprise, la disparition d’Amadou Hady Tall bouleverse profondément la communauté de la Tijaniyya au Mali et en Afrique de l’Ouest. Les appels à sa libération se multiplient rapidement, tandis que l’État malien subit une pression croissante pour garantir sa sécurité et rétablir l’ordre dans une région où, malheureusement, son autorité demeure fragile.