Mali : le consulat de France bloque les passeports AES, suscitant l’inquiétude

Depuis l’introduction du passeport de l’Alliance des États du Sahel (AES), de nombreux Maliens peinent à obtenir un visa français. Le consulat de France à Bamako rejette systématiquement ce document, plongeant plusieurs citoyens dans l’incertitude et soulevant des interrogations sur les véritables raisons de ce blocage.

Un refus systématique du consulat français

Les autorités consulaires françaises refusent catégoriquement le passeport AES, le jugeant non valide pour les demandes de visa. Ce blocage compromet les déplacements de nombreux voyageurs, notamment ceux confrontés à des urgences médicales, académiques ou professionnelles.

L’exemple d’un citoyen malien ayant perdu son passeport CEDEAO, contenant un visa en cours de validité, illustre bien cette impasse. Son nouveau passeport AES a été refusé, l’empêchant de voyager malgré son visa toujours actif.

Un retard administratif en cause ?

Selon certaines sources diplomatiques, ce blocage ne découle pas d’un refus officiel des passeports AES par la France, mais d’un retard administratif du côté malien. Le ministère malien des Affaires étrangères n’a pas encore transmis les spécimens nécessaires aux représentations diplomatiques étrangères, empêchant ainsi toute authentification.

Pourtant, fin janvier, le ministre de la Sécurité, le général Daoud Aly Mohammedine, avait affirmé que toutes les démarches avaient été effectuées auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et que les missions diplomatiques avaient été informées de l’introduction de ce nouveau passeport.

Le blocage alimente une frustration croissante chez les Maliens, notamment ceux qui doivent voyager en urgence. L’absence de communication officielle des autorités françaises et maliennes ne fait qu’amplifier les craintes d’une crispation diplomatique plus large entre Bamako et Paris.