Mali : la douane américaine aurait abimé la kora de l’artiste Ballaké Sissoko

Dans une récente publication sur sa page Facebook, le célèbre tradi-musicien d’origine malienne Ballaké Sissoko a accusé la douane américaine d’avoir abimé sa kora.

L’artiste malien s’est plaint de la douane américaine, dans une de ses publications sur sa page Facebook. Après sa dernière tournée en Amérique, Ballaké Sissoko a constaté, une fois rentré en France, le 4 février dernier, que son instrument de musique avait été cassé au cours du contrôle douanier, en Amérique.

L’instrument de musique est presque en morceaux comme on peut le voir sur les photos publiées par l’artiste. Les douaniers auraient retiré le manche de l’instrument. Le chevalet, les cordes et le système d’amplification de son de la kora, qui est très complexe et délicat, ont tous été démontés. Il est presque impossible de le réparer. Même si les parties démontées n’étaient pas abimées, il faudra plusieurs semaines pour redonner à une kora de ce calibre son état initial de résonance. C’est un instrument fait sur mesure et l’artiste malien doute réellement sur les chances de pouvoir y jouer à nouveau.

Sur un dépliant de la TSA retrouvé à l’intérieur de l’étui de la kora, les douaniers américains ont reconnu avoir ouvert l’étui lors du contrôle et ont présenté leurs excuses pour le désagrément causé. Sur les réseaux sociaux, les fans de l’artiste lui ont témoigné leur soutien et ont exigé que les services de douane des Etats-Unis présentent des excuses officielles à Ballaké.

//Communiqué pour diffusion immédiate //Ballake SissokoNo FormatMad Minute MusicThanks to Lucy Durán for the text… Publiée par Ballake Sissoko sur Mercredi 5 février 2020

La kora est un instrument traditionnel de musique qui ressemble un peu à la harpe de par ses caractéristiques physiques. Elle est jouée par les musiciens de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Mali. Ballaké Sissoko et beaucoup d’autres artistes maliens ont révolutionné aujourd’hui cet instrument et font sa promotion à travers le monde. Il a fait des spectacles dans plusieurs pays du monde dont Londres.