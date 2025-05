Mali : la diffusion de TV5 Monde suspendue

La Haute autorité de la communication (HAC) du Mali a ordonné la suspension de TV5 Monde du paysage audiovisuel malien. Depuis ce mardi matin, la chaîne francophone internationale a disparu des écrans au Mali. Il lui est reproché un traitement partial de l’information à l’occasion d’un reportage sur l’opposition.

Depuis ce mardi 13 mai 2025, la diffusion de TV5 Monde est suspendue sur toute l’étendue du territoire malien. Une décision qui, en elle-même, ne constitue pas une exception au Mali depuis l’accession au pouvoir de Assimi Goïta.

TV5 Monde accusée de partialité dans le traitement de l’information

La décision officiellement communiquée ce mardi, remonte en réalité au 9 mai dernier, selon une correspondance officielle de la HAC adressée aux distributeurs audiovisuels. Le motif : un journal diffusé par TV5 Monde le 3 mai, consacré à la récente contestation populaire à Bamako dans le sillage de la suspension de la charte des partis politiques.

Dans ce reportage, TV5 Monde avait donné la parole à des manifestants dénonçant la prolongation indéfinie de la transition militaire, l’absence de calendrier électoral crédible et la menace pesant sur les partis. La chaîne est accusée par les autorités maliennes d’avoir offert un traitement « partial », de « diffamer les forces armées et de sécurité » et de ne pas avoir respecté les « principes d’équilibre et d’éthique professionnelle ».

En ligne de mire : un commentaire indiquant que les forces de l’ordre avaient empêché l’accès au lieu de rassemblement, alors que la version officielle affirme que la police était présente uniquement pour « sécuriser les manifestants ». Cette divergence de narration est le motif justificatif de la nouvelle mesure de suspension.

Une longue série de suspensions

TV5 Monde n’en est pas à sa première sanction. En septembre 2024, la chaîne avait déjà été suspendue trois mois. Elle rejoint ainsi la liste des médias étrangers frappés par des mesures d’interdiction : France 2, LCI, mais surtout RFI et France 24, coupés depuis mars 2022 après la diffusion de reportages sur des exactions présumées de l’armée malienne et de ses supplétifs du groupe paramilitaire russe Wagner.

Le cas de TV5 Monde illustre une stratégie désormais bien rodée du pouvoir malien : contrôler rigoureusement l’espace médiatique en limitant la couverture critique de la transition, tout en promouvant des médias nationaux jugés « patriotiques ». À cet égard, la chaîne malienne Joliba TV, elle-même suspendue pendant six mois, devrait reprendre ses émissions d’ici la fin du mois.