Mali : après sa longue audition par la Cour suprême, Moussa Mara retourne chez lui

L’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, a été auditionné ce mercredi 5 mars par la Chambre d’instruction de la Cour Suprême du Mali. Après sept heures d’audition, il est rentré chez lui sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui.

Convoqué à la Cour suprême comme il l’avait annoncé sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, a été auditionné, ce mercredi. L’audience aura duré sept heures d’horloge, comme il l’a lui-même indiqué sur Facebook : « Après près de 7h d’échanges avec la chambre d’instruction de la Cour suprême, où j’étais entendu en qualité de témoin, je sors après avoir fourni toutes les informations et connaissances relatives au dossier en question. Je vous remercie tous pour vos marques de soutien et vos prières. Je réitère ma confiance en la justice de mon pays et en ses serviteurs », a-t-il posté.

Si Moussa Mara n’a pas donné de détails sur la nature de l’affaire, il est de notoriété publique qu’il a été appelé à témoigner dans le cadre de l’enquête sur l’achat controversé d’un Boeing présidentiel en 2014

Plusieurs anciens responsables écoutés

Moussa Mara n’est pas le seul ancien haut responsable gouvernemental à avoir été auditionné. Son prédécesseur, Oumar Tatam Ly, ainsi que son ministre du Budget de l’époque ont également été entendus par la justice. Ces auditions font suite à une demande de la défense des personnes poursuivies dans cette affaire. Lors d’un premier procès en septembre 2024, les accusés avaient nié en bloc les accusations portées contre eux et avaient exigé que plusieurs anciens Premiers ministres soient cités à comparaître pour éclairer certains aspects du dossier.

L’achat du Boeing présidentiel avait suscité une vive polémique en raison de son coût et des soupçons de malversations financières entourant la transaction. Ce dossier, qui implique plusieurs figures politiques de premier plan, reste sensible et pourrait avoir des répercussions sur le climat politique malien. La Cour suprême poursuit ainsi ses investigations pour établir les responsabilités et faire toute la lumière sur cette affaire.

En attendant l’évolution du dossier, Moussa Mara a remercié ses proches pour leur soutien, sans faire davantage de commentaires sur son audition. L’issue de cette enquête judiciaire est suivie de près par l’opinion publique, qui espère des avancées significatives en matière de transparence et de lutte contre la corruption dans le pays.