Mali : Antonio Guterres met la pression sur Assimi Goïta

Le Secrétaire général de l’ONU met la pression sur les autorités de la Transition au Mali. Antonio Guterres presse la junte au pouvoir d’accélérer la cadence pour rendre le pouvoir aux civils.

Antonio Guterres s’est dit inquiet de la situation sécuritaire au Mali dirigé par le colonel Assimi Goïta. Mais aussi et surtout, de la persistance des violences et de leur impact sur les populations, a rapporté l’AFP, ce mardi. Le Secrétaire général de l’ONU déplore l’impasse dans laquelle se trouve l’accord de paix entre Bamako et des groupes armés du Nord. Il s’agit de l’accord d’Alger, paraphé en 2015 et dont la mise en œuvre traîne. Ce qui entraine un climat de méfiance profonde, estime le Secrétaire général de l’ONU.

D’ailleurs, sur la question, les nouvelles autorités de Bamako et les signataires de l’Accord, dont les groupes touaregs, sont en conflit. « Il est essentiel que les parties surmontent, de toute urgence, l’impasse actuelle, compte tenu des conditions de sécurité qui règnent, en particulier dans le Nord-Est du Mali, où les groupes terroristes s’en prennent inlassablement aux civils, et de toutes les conséquences humanitaires liées à cette situation », estime le Secrétaire général de l’ONU.

S’agissant de la fin de la transition prévue en 2024, Antonio Guterres insiste que « du retard a été pris dans l’exécution de certaines activités essentielles ». Et Antonio Guterres de presser : « À moins d’un an de la fin prévue de la Transition, il incombe aux autorités maliennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer ce processus de sorte que l’ordre constitutionnel soit rétabli dans les délais convenus ».