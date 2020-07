Malawi : en raison du Covid-19, le nouveau Président annule les célébrations de la fête de l’indépendance

La propagation du nouveau Coronavirus au Malawi a obligé le Président nouvellement élu, Lazarus Chakwera, à annuler les grandes célébrations de la fête nationale qui devaient avoir lieu ce lundi, cumulativement avec la cérémonie de son investiture.

« Le Coronavirus se propage plus vite qu’avant et il se propage avec la capacité de tuer. Eu égard à cette accélération de la transmission locale et de son expansion géographique, j’ai décidé d’annuler la célébration de l’indépendance ». Ainsi s’exprimait, dans une brève allocution télévisée, dimanche, le leader de l’opposition nouvellement élu Président du Malawi, il y a quelques jours. Le pays devait, en effet, célébrer, ce lundi 6 juillet, le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale intervenue en1964. Exit donc les grandes célébrations initialement prévues et qui devaient accueillir des milliers de personnes ! Les manifestations qui incluent la cérémonie d’investiture du nouveau Président, se dérouleront dans une caserne militaire, avec pas plus d’une centaine d’invités.

Dans le fond, si le Malawi reste à l’étape actuelle, l’un des pays les moins frappés par la pandémie, avec 1 742 cas de contamination dont 19 décès et 317 guérisons, à la date du 6 juillet 2020, la rapide augmentation du nombre de personnes infectées, ces derniers jours -une croissance de 7% en 24 heures – fait craindre le pire. Les statistiques officielles démontrent qu’environ 64% des nouvelles contaminations enregistrées dans le pays ont eu lieu par « transmission communautaire », c’est-à-dire au sein des familles et des populations locales. Le nouveau président de la République entend donc prendre toutes les dispositions pour réfréner la propagation de cette pandémie dans le pays.