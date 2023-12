Mahmoud Dicko à l’origine de la brouille diplomatique entre l’Algérie et le Mali ?

L’Algérie a convoqué, jeudi 21 décembre 2023, l’ambassadeur du Mali à Alger. Cette convocation intervient 24 heures après celle adressée par la junte malienne à l’ambassadeur d’Algérie au Mali. Le nom de l’imam Mahmoud Dicko est apparu au cœur de la polémique.

Convocation réciproque de diplomates

Brouille diplomatique entre le Mali et l’Algérie ? Aucune certitude pour le moment. L’on sait toutefois qu’il y a un petit ballet diplomatique entre les deux pays voisins, qui partagent 1329 kilomètres de frontières. Hier, jeudi 21 décembre 2023, l’Algérie a convoqué l’ambassadeur du Mali à Alger. Une convocation d’Alger « en relation avec les récents développements de la situation dans ce pays », indique le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, dans un communiqué.

« M. Ahmed Attaf, a convoqué, ce jeudi 21 décembre 2023, l’Ambassadeur de la République du Mali en Algérie, M. Mahamane Amadou Maiga », a indiqué la diplomatie algérienne. La veille, Bamako a convoqué l’ambassadeur d’Algérie au Mali « pour élever une vive protestation ». Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a fait part à la partie algérienne d’actes jugés « inamicaux posés par les Autorités algériennes, sous le couvert du processus de paix au Mali ».

Les piqûres de rappel d’Ahmed Attaf

Ce qui a poussé le chef de la diplomatie algérienne à rappeler, « de manière appuyée », que son pays a toujours contribué, « historiquement » à favoriser un climat de paix dans ce pays voisin. Alger insiste que cela justifie « les récentes rencontres avec les Chefs des Mouvements signataires de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus ». Attaf rappelle, en outre, que « toutes les contributions de l’Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali ont toujours reposé sur trois principes cardinaux ».

Le diplomate cite d’abord « l’attachement intransgressible de l’Algérie à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’unité nationale du Mali ». Ensuite « la profonde conviction que la voie pacifique, à l’exclusion de toute autre, est la seule apte à garantir au Mali la paix, la sécurité et la stabilité de manière irréversible et durable ». Enfin, Alger se dit convaincu que « c’est par la réconciliation nationale et non par des déchirements fratricides récurrents que le Mali s’engagera dans une œuvre commune portée par tous ses enfants ».

Mahmoud Dicko à l’origine de la polémique ?

Pour Ahmed Attaf, « les relations multiformes et multiséculaires qui lient l’Algérie au Mali frère lui font obligation de tout entreprendre pour l’aider à emprunter la voie de la paix et de la réconciliation qui sont les garants véritables de sa sécurité, de son développement et de sa prospérité… C’est dans cet état d’esprit que l’Algérie conçoit et assume son rôle de Président du Comité de Suivi de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ».

L’Algérie a appelé « toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation issu du processus d’Alger pour répondre aux aspirations légitimes de toutes les composantes du peuple malien frère à une paix et à une stabilité durables ». Notons toutefois que la convocation de l’ambassadeur de l’Algérie au Mali intervient 24 heures après la venue à Alger de l’Imam Mahmoud Dicko. Déplacement qui, visiblement, n’a pas été du goût des autorités maliennes.