Madagascar Tourisme : un vol direct pour l’Inde en préparation

Avec l’Afrique et l’Europe de l’Est, l’Inde est dans la ligne de mire de Madagascar en matière de tourisme. Pour preuve, un vol direct Antananarivo-Mumbai est prévu pour le mois de juin 2020 rapporte Abhar Khumar, Ambassadeur de l’Inde à Madagascar. L’ouverture de ce vol fait partie de la stratégie du Ministère en charge du tourisme à Madagascar pour augmenter le nombre de touristes en provenance d’Inde.

Plusieurs actions promotionnelles ont déjà été réalisées pour mettre en œuvre cette stratégie visant à augmenter le nombre de touristes visitant Madagascar. Telle est le cas du projet « Madagascar Tourism Roadshow » réalisé par l’ONTM ou Office National du Tourisme de Madagascar. Ce projet, commencé en octobre 2019, incluait la visite de 4 villes de l’Inde, à savoir Mumbai, New Delhi, Chennai et Bangalore pour rencontrer 373 agences de voyages et tour-opérateurs indiens. Un programme de certification en ligne pour les agents de voyage indiens désirant se spécialiser dans la destination Madagascar est également prévu dans le programme. De telles initiatives permettront de promouvoir le tourisme à destination de la Grande Île en Inde.

L’ouverture d’un vol reliant directement Madagascar et l’Inde représente un atout non négligeable en matière de tourisme puisque la Grande Île verra le nombre de touristes indiens s’accroître. Ce qui représente de nombreuses opportunités pour les divers acteurs du domaine et aura un effet notable sur l’économie du pays.

Madagascar pourra devenir une destination de prédilection pour les touristes indiens qui apprécient particulièrement les expériences uniques, hors des sentiers battus. Or la Grande Île regorge de telles destinations.

Par ailleurs, des agences de voyages et des tour-opérateurs indiens viendront assister au salon du tourisme ou ITM à Madagascar en juin 2020. Ils viendront pour avoir un avant-goût et tâter le terrain dans le cadre de plusieurs éductours en gestation.