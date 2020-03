Après le Tchad, le Niger et le Cap-Vert, Madagascar rejoint les pays d’Afrique contaminés par le Covid-19. C’est le président de la République, Andry Nirina Rajoelina, lui-même, qui a fait l’annonce sur la chaîne nationale entrainant la création immédiate d’immenses files d’attente devant les pharmacies du pays.



Dans la soirée du vendredi 20 mars, le président de la République malagasy a annoncé officiellement la présence de 3 cas de Coronavirus sur le sol malagasy. Il s’agit de trois femmes, âgées respectivement de 45, 41 et 19 ans, qui sont revenues d’un voyage en France (la jeune fille de 19 ans a transité à l’île Maurice). Ces femmes sont rentrées au pays, en empruntant les vols AF934 d’Air France, le MD051 d’Air Madagascar et le MK288 d’Air Mauritius. Les cas ont été confirmés par l’Institut Pasteur de Madagascar où se font toutes les analyses médicales concernant le Covid-19. Les trois femmes ont déjà été prises en charge à l’hôpital d’Andohatapenaka. Leur état de santé n’est pas alarmant jusqu’ici, selon le Président. Les personnes avec qui elles étaient en contact ont déjà été identifiées et font l’objet d’un suivi.

L’importance du respect des consignes

Lors de son discours, le président de la République a mis l’accent sur l’importance du respect des consignes par toutes les personnes qui reviennent des pays contaminés. Ces dernières devront ainsi s’isoler pendant une durée de 14 jours et rester en contact permanent avec les professionnels de la santé pour surveiller les éventuels symptômes de la maladie. Cette mesure a été prise par l’Etat afin d’endiguer la propagation de la maladie. Enfreindre les consignes peut conduire les forces de l’ordre à emmener les personnes concernées en isolement forcé.

Par ailleurs, une autre ligne, le 913, a été mise en place pour signaler tous les cas de Coronavirus. Ainsi, toutes les personnes qui présentent les symptômes du Covid-19 peuvent appeler ce numéro. Elles pourront ensuite être transférées à l’hôpital d’Andohatapenaka où elles seront prises en charge gratuitement par l’Etat.

Des mesures supplémentaires prises

Après la confirmation de ces premiers cas de Coronavirus sur le sol malagasy, le président de la République a décrété la fermeture de toutes les écoles et les universités sur l’ensemble du territoire pour une durée de 15 jours. Sont également interdits toutes les manifestations sportives et culturelles prévues dans les 15 prochains jours ainsi que tous les rassemblements, quel qu’en soit le motif. Ces mesures ont pris effet depuis le vendredi soir. Les forces de l’ordre ont ainsi déjà fait une descente dans les points chauds, comme Analakely, où de nombreuses personnes ont l’habitude de se rassembler, le vendredi soir. L’objet de cette descente est une sensibilisation de la population sur les mesures prises par le chef de l’Etat.

Par contre, la population peut encore circuler librement, mais le président de la République a appelé chacun à respecter les consignes sanitaires pour se protéger du Coronavirus et à suivre les informations officielles sur l’évolution de la maladie.

Les effets de l’annonce du Président

Après l’annonce du Président, les pharmacies de garde de la capitale ont été prises d’assaut. De longues files se sont formées devant ces pharmacies. Les gens se sont surtout approvisionnés en Vitamine C, en masque et en gel désinfectant pour les mains. En quelques heures, ces produits ont été en rupture de stock pour ces pharmacies.

Même scénario dans les stations-service de la capitale. Plusieurs personnes ont fait le plein, soit par peur d’une pénurie de carburant, soit dans le but de quitter la capitale pour s’éloigner de l’épidémie. Une station-service pas loin du centre-ville a épuisé ses stocks de carburant en seulement deux heures.

La tension monte également sur les réseaux sociaux où les commentaires fusent. Certains estiment que les mesures n’ont pas été prises à temps, d’autres pensent que l’heure est grave est qu’elle n’est plus aux critiques, mais à la solidarité et à la responsabilisation de tout un chacun.

A lire : Le Ravintsara et le Kininim-potsy : des remèdes à la malagasy contre le Coronavirus ?