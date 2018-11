Madagascar, Présidentielle : la CENI publie les premiers résultats

A Madagascar, le dépouillement des bulletins de vote a commencé, au lendemain du scrutin présidentiel. Pour plus de transparence, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a débuté la publication des premiers résultats sur son site.

Les Malgaches retiennent leur souffle avec le début de la publication des résultats de l’élection présidentielle de ce mercredi 7 novembre 2018. Pour éviter toute brouille, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a commencé à publier, depuis ce jeudi matin, les premiers résultats sur son site. La CENI estime le taux de participation à environ 47%.

Les résultats publiés sont très partiels. En effet, sur les 24 582 bureaux de vote, seuls les résultats de 313 bureaux avaient été mis en ligne. Ce, au fur et à mesure qu’ils tombent. Dans le but d’éviter toute spéculation, la société civile avait demandé que la CENI publie ces résultats en temps réel. Ce qui permettra par ailleurs d’éviter les tensions et éviter que les candidats n’annoncent leurs propres résultats, créant une cacophonie similaire à celle de 2002.

Après la publications des premiers résultats, les deux anciens chefs d’Etat, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana ont fait part de leur confiance pour la victoire finale. Si Marc Ravalomanana a déclaré être « optimiste et positif. Je ne crois pas qu’il y aura un deuxième tour », Andry Rajoelina a pour sa part indiqué que « les tendances expriment la volonté du changement ». Pour sa part, le Président sortant, Hery Rajaonarimampianina, dénonce de « nombreuses irrégularités », dénonçant notamment un « fichier électoral non valide ».