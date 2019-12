Madagascar : directeur de la chaîne Kwezi, Patrick Millan blessé par balles

A Madagascar où il passait le week-end en famille, Patrick Millan, directeur de la chaîne Kwezi, a été blessé par des tirs à Majunga.

Alors qu’il était à Madagascar où il passait le week-end en famille, Patrick Millan, directeur de la chaîne Kwezi, a été blessé par des tirs à Majunga. Il s’agit, selon une information rapportée le Journal De Mayotte, d’un cambriolage qui a mal tourné. Ses jours ne sont pas en danger, rassurent ses proches.

Depuis quelques années, Patrick Millan partage sa vie entre Mayotte et Majunga où s’est installée sa famille. D’ailleurs, le directeur de la chaîne Kwezi a investi dans des bungalows au bord de la mer. Alors qu’il passait son week-end auprès de sa famille, ce samedi soir, il s’est retrouvé nez-à-nez avec des cambrioleurs qui, surpris, n’ont pas hésité à ouvrir le feu blessant M. Millan.

Blessé à la poitrine et à la main, Patrick Millan, actuellement hospitalisé, serait hors de danger. La blessure à la main serait la plus préoccupante et pourrait, selon des informations publiées par Mayotte la Première nécessiter une évacuation vers la métropole.

Rappelons que Majunga ou Mahajanga est une ville portuaire située sur la côte nord de Madagascar. C’est aussi une ville bordée de plages, dont celle du Grand Pavois, la plus en vue, azizavec plusieurs restaurants à proximité.