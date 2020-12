MacKenzie Scott fait des dons de 2158 milliards

MacKenzie Scott, pour aider les personnes souffrant des effets économiques de la crise du Coronavirus, est passée par le canal d’organismes de bienfaisance, pour faire des dons à hauteur de 4 milliards de dollars.

La milliardaire et romancière américaine, ancienne épouse de Jeff Bezos, MacKenzie Scott a fait des dons 4 milliards de dollars (plus de 2 158 milliards FCFA), pour aider les personnes souffrant des effets économiques de la crise du Covid-19. Les organismes de bienfaisance comprenaient des groupes tels que les banques alimentaires, les fonds de secours d’urgence et les services de soutien.

MacKenzie Scott a partagé la nouvelle sur Twitter, affirmant que c’était une initiative pour aider les personnes souffrant des effets économiques de la crise du Covid-19. Les organisations caritatives comprenaient des groupes tels que les banques alimentaires, des fonds de secours d’urgence et également des services de soutien pour les personnes vulnérables.

Au début, il y avait plus de 6 490 organisations qui ont dû être bien recensées et évaluées pour déterminer lesquelles étaient le plus dans le besoin de recevoir de l’aide. La milliardaire a noté que la pandémie était une boule de démolition dans la vie des Américains et que beaucoup devenaient encore plus pauvres, alors que les plus riches du monde, comme elle, continuaient à accroître leur richesse.

MacKenzie Scott a expliqué comment le nombre 384 avait été atteint et a même répertorié chacune des associations caritatives auxquelles de l’argent avait été versé. MacKenzie Scott est la 18ème personne la plus riche du monde avec une fortune estimée à 59,8 milliards dollars (32 662 milliards FCFA). Il y a quelques mois à peine, la philanthrope a également fait don de 1,7 milliard de dollars (environ 904,2 milliards FCFA) à une organisation à but non lucratif pour les aider pendant ces moments difficiles.

Abordant leur vie privée, contrairement à d’autres épisodes de divorce qui se terminent par des retombées acrimonieuses, le couple a indiqué avoir passé un merveilleux moment ensemble et exprimé son optimisme pour continuer à travailler en famille et en proche amis. À la suite du règlement du divorce, Scott a reçu environ 38 milliards de dollars (20 501 milliards FCFA) en actions Amazon, ce qui en fait la femme la plus riche du monde.

Cette somme importante lui a permis de surpasser l’ancienne détentrice du record, Françoise Bettencourt Meyers, une héritière qui possède et contrôle 33,3% de la plus grande entreprise de cosmétiques au monde, L’Oréal, qui, selon Bloomberg, vaut 36,7 millions de dollars (19,8 milliards FCFA).