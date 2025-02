Entre opérations militaires ciblées et stratégie de développement socio-économique, l’Algérie démontre son efficacité dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, avec le soutien et la reconnaissance d’experts internationaux comme Alex Vines de Chatham House.

L’Algérie poursuit avec détermination et efficacité la lutte contre le terrorisme, avec une série d’opérations récentes menées par l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont conduit à l’arrestation de sept éléments de soutien aux groupes terroristes et la saisie d’une quantité importante d’armes et de munitions. Ces succès s’inscrivent dans la continuité d’une stratégie de sécurité rigoureuse qui a permis, au fil des années, d’affaiblir considérablement les activités terroristes sur le territoire national.

Des opérations militaires précises au Sahel

Les opérations, menées entre le 29 janvier et le 4 février 2025, ont notamment permis de récupérer des armes lourdes, dont des pistolets mitrailleurs Kalachnikov, des fusils mitrailleurs, un lance-roquettes et une quantité significative de munitions, lors d’interventions précises dans les régions de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar. Ces résultats confirment la vigilance permanente des forces armées algériennes dans la prévention et l’anticipation des menaces terroristes.

Ce succès s’inscrit dans un contexte plus large, marqué par une instabilité persistante au Sahel. Selon Alex Vines, directeur du programme Afrique au sein du think tank britannique Chatham House, « une stratégie efficace pour stabiliser la région devrait donc donner la priorité à la réponse humanitaire et aux projets de développement de petite envergure, à l’échelle sous-nationale, dans les zones touchées par l’insécurité« . Il a notamment salué les efforts de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que son rôle « important » au Conseil de sécurité de l’ONU.

Une approche globale de lutte contre le radicalisme

L’Algérie s’inscrit dans une approche globale, combinant interventions militaires et développement socio-économique pour tarir les sources de recrutement terroriste. Alex Vines met en avant des modèles de stabilisation efficaces, citant l’exemple du « Programme spécial du Nord » en Côte d’Ivoire, qui associe présence militaire et investissements locaux. « Les efforts pour contrer le radicalisme qui vont au-delà de la simple réponse sécuritaire ont déjà montré leur efficacité et doivent être soutenus« , souligne-t-il.

Parallèlement, la lutte contre le crime organisé se poursuit avec des résultats tout aussi probants. En coordination avec les services de sécurité, l’ANP a réussi à démanteler plusieurs réseaux de narcotrafic, saisissant près de 14 quintaux de kif traité en provenance des frontières marocaines et interceptant 75 narcotrafiquants. La criminalité transfrontalière, notamment le trafic de drogue et la contrebande de ressources stratégiques, demeure une priorité pour les autorités algériennes.

Ces opérations récentes viennent renforcer la position de l’Algérie comme un acteur incontournable de la stabilité régionale, capable de faire face aux défis sécuritaires qui touchent le Sahel et l’Afrique du Nord. Comme l’a souligné Alex Vines, « il est essentiel de revitaliser le contrat social en s’attaquant aux problèmes et en proposant des améliorations des conditions de vie et du mode de gouvernance« . Une approche que l’Algérie semble déjà mettre en œuvre avec succès.