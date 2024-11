Lubiana, la voix métisse qui résonne au rythme de ses racines africaines

Lubiana, la chanteuse belgo-camerounaise, revient avec son album « Terre Rouge », un hommage vibrant à ses racines africaines et aux femmes du continent.

Dès son apparition à l’âge de 18 ans dans l’émission The Voice en Belgique, Lubiana a captivé le public par sa voix envoûtante et sa personnalité rayonnante. Belgo-camerounaise, cette autrice-compositrice-interprète transporte aujourd’hui les notes de son cœur à travers un instrument emblématique : la kora, la harpe traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest. Trois ans après son premier album, Beloved , Lubiana revient avec Terre Rouge , un deuxième opus qui explore davantage ses racines africaines et exprime sa quête identitaire.

Terre Rouge : Un hommage vibrant au continent africain

Dans Terre Rouge , Lubiana signe une ode sincère à l’Afrique, sa terre d’origine. Elle plonge dans un univers mêlant pop nomade, influences R’n’B, et musique traditionnelle africaine, dans un album qui célèbre à la fois son métissage et son africanité retrouvée. Sur la pochette, une photo de son enfance, au Cameroun, raconte les souvenirs de cette terre de la couleur de la brique où elle a passé ses vacances d’été. C’est là, au milieu des cases du village de Bangoua, en pays Bamiléké, que Lubiana, petite fille d’architectes, découvrait déjà la richesse et la beauté de la nature africaine.

La kora est bien plus qu’un simple instrument pour Lubiana, elle représente un lien profond avec ses racines et avec l’héritage des griots africains. C’est par hasard qu’elle découvre cette harpe mandingue lors d’un voyage à Majorque, où les sonorités cristallines d’un joueur de kora l’interpellent instantanément. Depuis, cet instrument ne la quitte plus, et elle en devient une véritable ambassadrice, se produisant aux côtés de maîtres comme Ablaye Cissoko et le regretté Toumani Diabaté, qui l’accompagne dans l’un des morceaux de son album.

Une parole engagée en hommage aux femmes africaines

Dans son album, Lubiana rend hommage aux femmes africaines, des figures de résilience et de courage, à travers des chansons comme Farafina Mousso. Inspirée par des récits poignants, notamment le documentaire Rwanda : le silence des mots sur les femmes violées pendant le génocide, elle collabore avec l’auteur et rappeur franco-rwandais Gaël Faye. Ensemble, elles célèbrent les femmes africaines et leur force, un engagement qui transparaît dans la profondeur de ses textes et la puissance de ses mélodies.

Lubiana, dont le prénom signifie « bien-aimée », navigue entre deux mondes, celui de ses origines camerounaises et de ses influences européennes. Elle exprime cette dualité à travers des paroles touchantes : « Je suis la Blanche / À l’africaine ». Dans Terre Rouge , elle tente de trouver sa place, entre appartenance et non-appartenance, et invite l’auditeur à partager ce voyage vers une identité plurielle. Ce disque, fruit de plusieurs années de cheminement personnel et musical, témoigne de sa maturité artistique et de son amour pour un continent qu’elle ne cesse de redécouvrir.

Un univers artistique collaboratif et poétique

Pour réaliser cet album, Lubiana s’est entourée d’artistes talentueux, comme le rappeur Vincha, qui a co-écrit certains textes, et Clément Ducol, producteur de renom. Ensemble, ils créent un univers musical riche et multiculturel, où chaque chanson est une invitation à voyager et à découvrir la diversité de l’Afrique. Terre Rouge est un album tissé de voix et de cordes, qui résonne comme un chant d’amour, de résilience et de fierté.