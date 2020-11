Les voitures chères que Ginimbi laisse derrière lui

Le 8 novembre dernier, le Zimbabwe a été ébranlé par la mort, lors d’un accident de voiture, de son généreux homme d’affaires Genius Kadungure alias Ginimbi. Alors que Domboshava, la petite communauté dont est issue Ginimbi, est en deuil, beaucoup qui regardent de l’extérieur ne peuvent s’empêcher de s’émerveiller de la richesse du défunt playboy.

La plupart des choses dans la vie de Ginimbi étaient des symboles d’opulence absolue. Il a vécu grand. En témoigne son manoir, mais aussi sa collection de voitures. L’homme d’affaires et mondain avait un amour, depuis longtemps documenté, pour les voitures chères. Et plus tôt cette année, il avait acheté une Ferrari 488 Spider ; il y a un peu plus d’un mois, il s’était offert une Lamborghini.

Certains de ces achats de voitures l’avaient mis en difficulté avec la loi, en raison de fraudes sur les droits de douanes. Néanmoins, l’homme flamboyant Genius Kadungure a continué à développer sa vaste collection de voitures : Roll Royce Ghost (2016), Roll Royce Ghost (2018), Rolls Royce Wraith, Mercedes Benz G63 Brabus, Range Rover Lumma, Bentley Continental GT, Ferrari 488 Spider, Lamborghini Aventador S Coupé, Bentley Bentayga, Bentley Mulsanne, Range Rover Velar, Mercedes Benz Classe S…

En tant que propriétaire de nombreux garages dans trois pays différents, la taille de sa collection de voitures n’est pas complètement connue. Mais Ginimbi avait indiqué, dans une de ses interviews, qu’il n’aimait une voiture que lorsqu’elle était neuve et qu’après cela, il devrait en acheter une nouvelle. Cela explique ses achats constants de voitures neuves.

Le père de Ginimbi a récemment été vu dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux montrant la Lamborghini comme la voiture qu’il préférait et qui sait, il pourrait bien l’obtenir avec la disparition tragique de son défunt fils, décédé dans un accident de voiture survenu le long de la route de Borrowdale, alors qu’il revenait de la fête d’anniversaire de Moana. Il est mort avec trois autres amis, Elish, Karim et le mannequin Mitchelle Amuli, connu sous le nom de Moana.

Les riches Zimbabwéens se sont engagés à financer l’enterrement de Ginimbi. Un vice-ministre, Tino Machakaire, s’est engagé à acheter un cercueil Versace à Ginimbi, le député Temba Mliswa a fait don de plusieurs animaux qui seront abattus lors des funérailles, tandis que l’homme politique Acie Lumumba a promis 1 000 litres de diesel, selon les médias locaux.

Selon le journal Herald, l’homme d’affaires Genius Kadungure, qui a mené une vie somptueuse, a laissé des instructions pour ses funérailles « tout en blanc ». Ses amis révèlent qu’il sera enterré avec une pile de dollars, selon les médias locaux.