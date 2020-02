Les stylistes 2.0 : quelles promesses pour la mode en Afrique ?

Après les magazines, la mode s’est exportée sur le Web, profitant des facilités qu’offre cet outil. La plupart des grandes marques, notamment les marques haut de gamme se sont lancées dans le stylisme 2.0. C’est un pari que de plus en plus de stylistes africains sont également parvenus à relever, donnant une toute autre dimension à leur métier.

Asseoir sa notoriété

L’un des plus grands défis auquel les stylistes africains doivent faire face est celui de la visibilité. Bien que les événements de mode se soient considérablement multipliés, ces dernières années, de nombreux créateurs ne profitent pas encore de la notoriété due à la qualité du travail qu’ils fournissent.

Or, dans l’univers de la mode, la notoriété constitue la meilleure carte de visite pour donner de la visibilité à un travail de création. C’est grâce à elle que votre marque est connue à travers le monde. Le digital étant un outil fédérateur, il permet aux marques et maisons de couture africaines de sortir de l’ombre.

Le Web offre des opportunités considérables et constitue, aujourd’hui, le socle d’un bon marketing à l’international. Au nombre des outils les plus prisés, actuellement, les blogs et les magazines en ligne constituent de véritables tremplins pour la visibilité des stylistes africains. Ils capitalisent un public de professionnels de la mode, à l’international auprès desquels vous pouvez ainsi vous faire connaître.

Les réseaux sociaux à l’international font partie des outils qui permettent aux stylistes africains d’asseoir leur notoriété et de se faire connaître. Il est important de trouver les réseaux sociaux les plus propices à votre activité, mais surtout ceux qui rassemblent votre communauté.

En tête des meilleurs réseaux sociaux, Instagram et Facebook concentrent la majorité des activités de marketing à l’international, à ce jour. Il s’agit de véritables marketplaces qui intègrent de nombreux outils permettant aux professionnels de la mode d’entretenir leur image de marque. S’il est bon de choisir des réseaux sociaux ayant une visibilité mondiale, cibler les réseaux sociaux de niche, dont l’influence est plus importante, vous offrira des portes plus grandes. Voilà l’une des promesses du stylisme 2.0 pour la mode en Afrique.

Imane Ayissi : "Il était temps que la haute couture intègre des stylistes africains" https://t.co/DfKpX8sANk — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 21, 2020

S’exporter à l’international

Avec la notoriété vient logiquement l’export à l’international et c’est là l’autre promesse du stylisme 2.0 pour la mode en Afrique. Dès lors que vous vous faites un nom en tant que styliste africain, certaines portes sur le plan international s’ouvrent plus facilement, à condition qu’ils adoptent une stratégie cohérente pour garantir leur réussite sur ces nouveaux marchés.

Pour toucher une nouvelle clientèle, le marketing à l’international est une arme redoutable. Il permet aux stylistes africains de conquérir de nouveaux marchés à l’international, d’établir des partenariats, de gagner des invitations à des événements de renoms, d’habiller de grandes stars, etc. De plus en plus de stars internationales adoptent une part importante de la mode africaine, celle-ci étant désormais plus raffinée. De même, de nombreux stylistes africains ont reçu des invitations à des événements de mode à l’international via internet.

Grâce à internet, les stylistes peuvent également tirer parti des opportunités que leur offrent les plateformes de vente en ligne internationales ou locales pour se positionner sur ces nouveaux marchés. Il faut savoir que grâce à internet, les marchés européen et américain s’ouvrent de plus en plus à la mode africaine. C’est la preuve que la force de persuasion du stylisme 2.0 reste considérable.

Améliorer ses ventes

Il est encore très difficile pour les créateurs africains de vivre de leur art. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à faire de la mode leur métier et à oser dans un domaine aussi opaque. Fort heureusement, la rançon de la notoriété et de l’exportation à l’international, c’est l’amélioration des ventes.

Pour une petite maison de couture, le développement de la présence sur les meilleures plateformes agrandira à coup sûr le champ des opportunités et donc des ventes. Pour n’importe quel artiste, le meilleur aboutissement du travail est la récompense financière qui en découle. Pouvoir vivre de son art, voilà l’une des promesses les plus importantes du stylisme 2.0 pour la mode en Afrique. Le ROI d’une stratégie de marketing digitale ne se quantifie donc pas uniquement en termes de notoriété et de reconnaissance de votre marque.

Améliorer vos ventes, c’est aussi augmenter votre capacité de production grâce à l’amélioration de vos équipements. Cela implique aussi l’ouverture de succursales à l’international, avec la délocalisation de vos ateliers. Avec l’ampleur que connaît le segment du luxe, il s’agit d’un marché très porteur sur lequel vous gagnez à vous positionner. Or, pour tenir face aux exigences de ce segment, il faut des ressources importantes et avec l’amélioration des ventes, vos ambitions peuvent alors prendre vie.

En somme, si le stylisme 2.0 s’est véritablement développé, ces dernières années, c’est parce que les enjeux qui y sont liés sont très importants, surtout pour la mode africaine, à condition que la stratégie de marketing digitale adoptée soit attractive et percutante.